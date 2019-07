Hannover

Eine ganze Weile sah es so aus, als könne Rupert Stadler alle Vorwürfe im Zuge der Dieselaffäre an sich abperlen lassen. Im Konzern galt der Audi-Chef als Manager vom Typ Teflon: Wenn es einmal eng wurde, half immer die schützende Hand der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch. Warum das so war, können bisher nur die Großaktionäre selbst erklären. Mit den Anklagen gegen Stadler und den einst allmächtigen Konzernchef Martin Winterkorn steigen die Chancen, dass die besonders dunklen Ecken bei Volkswagen in aller Öffentlichkeit ausgeleuchtet werden.

Für die Angeklagten, die Staatsanwälte und die Richter ist dabei vor allem von Bedeutung, wer wann was von den Abgasbetrügereien gewusst hat – schließlich hängt ein möglicher Schuldspruch immer an der individuellen Verantwortung. Alle anderen Beobachter dürfen bei den Prozessen auf tiefe Einblicke in einen Kosmos hoffen, der nicht nur in der Autoindustrie seinesgleichen sucht: Über Jahre waren für Untergebene Befehle und Vorgaben von oben wichtiger als Recht und Gesetz. Widerspruch wurde weder in Wolfsburg noch in Ingolstadt geduldet.

Inzwischen hat sich der Konzern einem Kulturwandel verschrieben, der von einem Aufseher im Auftrag des US-Justizministeriums kontrolliert wird. Über das dazu nötige „Change-Management“ kann die zuständige Vorstandsfrau Hiltrud Werner endlos referieren – und gleichwohl hat der Aufsichtsrat mit Herbert Diess einen neuen Alleinherrscher an die VW-Spitze gestellt, dessen Machtvollkommenheit der seines Vorvorgängers in nichts nachsteht. Die Tonlage immerhin soll etwas milder sein.

Von Jens Heitmann