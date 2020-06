Hannover

Wir sind es ja inzwischen gewohnt, dass in Krisen das Geld mit vollen Händen ausgegeben wird. Das war in der Finanzkrise schon so, und nun wird alles noch einmal übertroffen. Die von der Regierung geplante Ausbildungsprämie ist da nur ein weiterer Baustein.

Geschätzte 500 Millionen Euro soll die Prämie kosten. Wie groß der Nutzen sein wird, vermag noch niemand abzusehen. Schließlich sollen ausschließlich Betriebe profitieren, die durch die Pandemie in Bedrängnis gekommen sind. Ob es gut ist, wenn ausgerechnet solche Firmen sich erst durch 2000 oder 3000 Euro Zuschuss dazu bewegen lassen, eine Nachwuchskraft auszubilden, ist fraglich.

Besser für Ausbildungsberufe werben

Hinzu kommt: Allein das Ankündigen der Prämie mit bislang völlig unklaren Bedingungen wird dazu geführt haben, dass etliche Firmenchefs ihre Unterschrift unter einen Ausbildungsvertrag zurückgehalten haben – in der Hoffnung, dafür später vielleicht in den Genuss eines kleinen Geldsegens zu kommen. Daran zeigt sich mal wieder, wie unberechenbar die Auswirkungen politischer Interventionen bisweilen sind. Auch weil wochenlang über die Prämie geredet wird, ist die Zahl der abgeschlossenen Verträge im Frühsommer derart niedrig, dass genau deswegen jetzt die Prämie alternativlos erscheint.

Die Unternehmen und ihre Lobbyisten haben es viel zu lange verschlafen, die Attraktivität von Ausbildungsberufen zu vermitteln. Gerade die Corona-Pandemie zeigt ja, wie gut es Menschen mit grundsolider Ausbildung in der Krise geht. Die meisten Handwerksbetriebe und Dienstleister kommen gut durch die Krise. Dieses Bild zu vermitteln wäre besser, als nach einer Prämie zu rufen.

