Kostenlos bis 23:00 Uhr Kommentar zur IAA: Zu viel Sand im Getriebe Die Internationale Automobil-Ausstellung steckt in einer Krise. Sie hat an Bedeutung verloren – und ruft Proteste von Autogegnern hervor. Die Branche vergrößert die Misere noch, wenn sie seltsamen Aktivisten eine Bühne bietet, meint unser Kommentator.

Am Donnerstag wird die Automesse IAA in Frankfurt eröffnet – die Branchenschau steht jedoch zunehmend in der Kritik. Quelle: Michael Probst/AP