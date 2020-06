Kommentar zur Corona-Politik: Wem nützt diese Keule?

Hannover

Es sollte doch nur ein Hinweis auf die geltenden Gesetze sein. Doch nun steht Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der niedersächsischen Landesregierung, öffentlich als diejenige da, die unbescholtenen Menschen mit „ Einweisung“ droht. Das Echo ihrer Äußerung verstärkt sich in diesen aufgeregten Zeiten wie von selbst; längst ist es größer als der einfache Satz, der nur besagte: Wer sich in diesen Tagen nicht an amtliche Quarantäne-Auflagen hält, kann „in eine geschlossene Einrichtung überstellt“ werden. Das war schon immer so und dient nicht etwa der Gängelung eines Einzelnen, sondern dem Schutz aller anderen vor gefährlichen Krankheiten.

Nur: Warum und vor allem wem droht die Landesregierung in Gestalt einer Abteilungsleiterin aus ihrem Sozialministerium ausgerechnet jetzt mit dieser Keule? Die Corona-Lage entspannt sich, es wird täglich schwieriger, die Zustimmung zu den noch geltenden Einschränkungen zu erhalten. In so einer instabilen Situation hilft der Verweis auf Gesetzestexte allein nicht weiter. Hier geht es um praktische Politik und eine Argumentation, die die Menschen erkennbar ernst nimmt. Dabei zählen nicht die wenigen unverantwortlichen Testverweigerer aus Göttingen, die rechtsstaatlich auf Kurs gebracht werden müssen. Sondern alle anderen, die nach drei Monaten Corona-Beschränkungen auf den hoheitlichen Ton langsam allergisch reagieren. Es ist an der Zeit, dass die Regierung um Stephan Weil ihre freundlichen Beamtinnen jetzt aus der ersten Reihe abzieht – und ihre Corona-Politik durchgehend selbst erklärt und vertritt. Dafür ist sie gewählt.

Von Hendrik Brandt