Kommentar zur Corona-Zeit: Willkommen zu Hause

Hannover

Ein seltsamer Kontrast: Während die Vögel draußen den ersten warmen Sonnenstrahlen entgegensingen, wenden sich die Menschen nach Hause ab und werden schweigsam. Es ist Corona-Zeit – und noch kann niemand recht sagen, wie lang sie dauern und am Ende mit sich gebracht haben wird. Mitten in der hoch technisierten Welt meldet sich die Natur mit Macht zurück. Als „unsichtbarer Feind“ wie es der Nordrhein-Westfälische Ministerpräsident Armin Laschet am Freitag mit pathetisch formulierte. Na ja. Richtig ist jedenfalls: Es hat ein bisschen gedauert, bis wir alle hierzulande verstanden haben, worum es jetzt geht. Wir sind offensichtlich nicht besonders krisenerprobt, zumindest nicht, wenn es um eine Herausforderung dieser Dimension geht.

Die kurzen Sprünge der Politik

Dafür steht nicht zuletzt das bemerkenswerte Durcheinander der Behörden in der zurückliegenden Woche. Die Einschätzung der Lage veränderte sich bald stündlich; was heute gesagt oder angeordnet wurde, war morgen schon nichts mehr wert. Fast jeder Sprung war zu kurz. Ging es zunächst darum, Kontakte zwischen Menschen in einzelnen Ortsteilen einzugrenzen, waren es wenig später schon ganze Regionen. Und nun ist es das ganze Land. Es wäre zu simpel, den handelnden Beamten und Politikern nicht zuletzt in Niedersachsen die erkennbaren Unschärfen in ihrer Arbeit lange vorzuwerfen. Das Problem liegt nach allem, was wir derzeit sehen können, tiefer: Kaum jemand in Politik und Behörden hat frühzeitig im Ernst auf die medizinischen Experten gehört. Die mögen sich in ihren zu Teilen gespreizten öffentlichen Auftritten nicht immer ganz einig gewesen sein – aber dass hier etwas Großes, im Zweifel auch erst mal Unbeherrschbares auf uns zukommt, haben sie alle betont. Wie überhaupt jedem Virologen klar war, dass es bei der Frage nach der nächsten Pandemie nie um das Ob, sondern immer nur um das Wann ging.

Die Angst vor der Überreaktion

Dass unser Gesundheitssystem und die Behörden auf so ein Extremszenario im Alltag nicht eingestellt sind, ist klar. Nur zeigt sich eben jetzt: Die Geschwindigkeit beim Umschalten von Normal- auf Krisenbetrieb ist oft zu gering. Es fehlt vor allem in der Politik an Übung und an demütiger Pragmatik. Da will jeder der 16 Landesfürsten für sich entscheiden, wann er die Schließung seiner Schulen verkündet, da geht es erst jetzt darum, die Krankenhäuser intensiv vorzubereiten, da gibt es noch immer die Sorge überzureagieren. Mit Blick auf „die Menschen“. Dabei verstehen die auch drastische Maßnahmen schon ganz gut – wenn sie klar und konsistent sind. Insofern ist es gut, dass zumindest jetzt erst mal Klarheit herrscht. Und wir ins erste echte Corona-Wochenende gehen. Zu Hause.

Von Hendrik Brandt