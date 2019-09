Hannover

Das „grüne Band der Sympathie“ schlängelte sich einst um die Filialen einer untergegangenen Bank – jetzt klebt die Deutsche Bahn solche Streifen auf ihre ICE-Flotte, um das eigene Image aufzupeppen. Sie möchte als Vorreiter beim Klimaschutz wahrgenommen werden, weil der Zugverkehr die Umwelt weniger belastet als Autofahrten oder Flugreisen. Dank der Unterstützung aus der Politik kann die Bahn sogar mit günstigeren Ticketpreisen locken, weil die Mehrwertsteuer im Fernverkehr von 19 auf 7 Prozent sinken soll.

Das wird die Fahrgäste freuen – falls die Züge pünktlich kommen. Der grüne PR-Gag zeigt einmal mehr, dass die Bahn die falschen Prioritäten setzt. Die Vorzüge des Verkehrsmittels muss der Vorstand keinem Kunden erklären; er muss dafür sorgen, dass sie im Wortsinne erfahrbar werden. Wer heute von Hannover aus Termine in Stuttgart oder Düsseldorf sicher erreichen will, muss am Vorabend anreisen oder auf das Auto umsteigen.

Im Gütertransport ist die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit noch größer. Wer die Belastungen durch den Lkw-Verkehr verringern will, muss die Ladungen vermehrt auf die Schiene bringen. Doch in diesem Bereich verliert die Bahn sogar Marktanteile. Dafür ist sie nicht allein verantwortlich: Bisher haben alle Verkehrsminister von der CSU wenig Ehrgeiz entfaltet, hier ein schlüssiges Gesamtkonzept zu entwickeln und durchzusetzen.

Von Jens Heitmann