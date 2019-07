Hannover

Die Deutsche Messe steuert erneut auf schwere Zeiten zu. Vor zehn Jahren mussten das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover 250 Millionen Euro in die Hand nehmen, um die Gesellschaft vor der Pleite zu bewahren. Die Messe hat das Geld genutzt, um das Gelände zu modernisieren und das Geschäft im Ausland zu forcieren. Beides war bitter nötig – und doch reicht es nicht aus, um dem Unternehmen eine sichere Zukunft zu garantieren.

Das Aus für die Cebit ist auch ein Indiz dafür, dass Großveranstaltungen für bestimmte Branchen an Bedeutung verlieren. Die Baselworld beispielsweise, einst ein Muss-Termin für Hersteller von Luxusuhren, hat massiv an Zuspruch eingebüßt – selbst den Nutzen der Automesse IAA stellen Aussteller inzwischen offen infrage. Parallel dazu rüsten die Konkurrenten in Süddeutschland ihre Hallen und Freiflächen massiv auf, während international durch Fusionen von Wettbewerbern der Druck auf die hiesigen Messegesellschaften wächst.

Die Deutsche Messe hat dem bisher wenig entgegenzusetzen. Das Schicksal des Standortes hängt mehr denn je an der Hannover Messe und an Gastveranstaltungen wie der Agritechnica, der Eurotier oder der Werkzeugmaschinenschau EMO. Um die Kosten zu senken, streicht der Vorstand die Investitionen in das Gelände zusammen und setzt bei der Altersvorsorge endlich den Rotstift an. Richtig rund läuft es derweil nur in China: Die Beteiligung am Messegelände in Shanghai spülte zuletzt eine Dividende von 7 Millionen Euro in die Kasse. Nur deshalb musste man für 2018 keinen Verlust ausweisen.

Von Jens Heitmann