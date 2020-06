Hannover

Die Regierungskoalition will 130 Milliarden Euro für ein Konjunkturprogramm aufbringen und die Europäische Zentralbank weitere 600 Milliarden Euro für Anleihenkäufe – wer bekommt bei solchen Summen nicht ein mulmiges Gefühl? Doch leider erfordert die Wirtschaftskrise ein derart entschiedenes Handeln sowohl der Politiker als auch der Notenbanken. Dies ist auch eine Lehre aus der „Großen Depression“ in den Dreißigerjahren – damals blieb ein geschlossenes Gegensteuern aus.

Wenn die Wirtschaft im Euro-Raum um fast 9 Prozent zu schrumpfen droht und die Inflationsrate schon kurz vor der Nulllinie ist, hat die EZB keine andere Wahl, als ihr Notprogramm noch einmal zu erweitern. Es ist ihre Aufgabe, einer noch längeren Durststrecke entgegenzuwirken – und Deflationsgefahren zu bekämpfen. Die Euro-Staaten müssen sich nun massiv verschulden, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Die Folge sind tendenziell steigende Zinsen. Finanzschwache Länder haben Mühe, die zunehmende Zinsbelastung zu tragen. Deshalb versucht die Notenbank, mit Anleihenkäufen das Zinsniveau zu drücken – um zu vermeiden, dass aus der Wirtschaftskrise auch eine Euro-Krise wird.

Ob in einer Phase, in der an den Aktienmärkten bereits wieder auf eine Erholung der Wirtschaft gewettet wird, wirklich eine so starke Aufstockung des Notprogramms notwendig ist, ist unklar. Doch in so unsicheren Zeiten könnte sich ein zu zaghaftes Handeln rächen. Andererseits muss die extrem lockere Geldpolitik auch wieder ein Ende haben, wenn die Krise überstanden ist. Dann wird sich zeigen, ob die EZB ebenso beherzt zur Normalität zurückkehrt.

Von Dirk Stelzl