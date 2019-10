Kommentar zur IG Metall: Bewahrung des Bewährten

Hannover

Auf den ersten Blick steht die IG Metall blendend da: In der jüngsten Tarifrunde hat die Gewerkschaft neben einem deutlichen Lohnanstieg das Recht auf eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden sowie acht freie Tage bei Kinderbetreuung, Pflege und Schichtarbeit durchgesetzt. Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie verdienen mittlerweile im Schnitt 58 000 Euro im Jahr. Auch wegen dieser Erfolge hat die IG Metall in diesem Jahr rund 85 000 neue Mitglieder gewonnen und ist dabei zugleich jünger und weiblicher geworden.

Dummerweise lässt sich dieser Moment nicht einfrieren. Die Branche und die Gewerkschaft könnten ihren Zenit überschritten haben – mitten im konjunkturellen Abschwung sehen sich beide mit einem Strukturwandel konfrontiert, wie es ihn in dieser Form noch nicht gegeben hat. Durch den Abschied vom Verbrennungsmotor und die zunehmende Vernetzung und Verselbstständigung der Maschinen stehen Standorte und Arbeitsplätze in großer Zahl in Frage.

Offiziell nimmt die IG Metall weiter für sich in Anspruch, diese Veränderungen aktiv mitgestalten zu können. In der betrieblichen Realität aber ist vom Ringen um große Visionen kaum mehr die Rede – die Bewahrung der Besitzstände und die Sicherung der Beschäftigung halten Pragmatiker an der Basis längst für wichtiger. Sie wären auch bereit, den enormen Herausforderungen Seit’ an Seit’ mit den Arbeitgebern zu trotzen. Im anderen Lager aber steht die Tarifpartnerschaft heute weniger hoch im Kurs – nicht zuletzt weil die Gewerkschaft mit ihren 24-Stunden-Streiks im letzten Tarifkonflikt aus Sicht der Unternehmen den Bogen überspannt hat.

Von Jens Heitmann