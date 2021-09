Hannover

Ach, ist das alles mühevoll. All die Plakate. Die Faltblätter im Briefkasten. Der Gang zum Wahllokal mit all seinen bunten Zetteln oder der Kampf um die Briefwahlunterlagen. Und dann geht es bei der Kommunalwahl noch nicht einmal um die große, weite Welt des Bundeskanzleramts, sondern um Lokalpolitik. Ist die wirklich noch so wichtig?

Ja. Aus zwei Gründen, der erste ist sehr praktisch: Weil es bei dieser Wahl wirklich um die Wurst geht. Wie groß ist das Angebot an Schulen und Kitas in Hannover? Kommt der Bus im Umland demnächst endlich häufiger? Kann meine Stadt schadstofffrei mit Strom versorgt werden? Können wir Straßen so bauen, dass man nicht dauernd im Stau steht und dass Radfahrer dennoch sicher von A nach B kommen? Verschafft mir ein neues Baugebiet die Chance auf ein Eigenheim? Über Themen wie diese und Hunderte mehr entscheiden eben die Menschen von den Plakaten und den langen, bunten Listen, die wir am Sonntag im Wahllokal vorfinden – oder schon ausgefüllt haben.

Bei dieser Kommunalwahl geht es ums Prinzip

Der zweite Grund geht noch etwas tiefer. Diese Wahl ist die erste in Niedersachsen seit Beginn der Pandemie. Die Seuchenzeit war und ist nicht nur ein Test für unsere Geduld, unser Immun- und unser Gesundheitssystem. Sie ist auch ein Test für unsere Art des Zusammenlebens – also auch für die Demokratie.

Ohne Zweifel ist im Zuge der Corona-Krise auch in Deutschland vieles unperfekt gelaufen, schließlich war es für die meisten von uns die erste Pandemie. Es gibt Gruppen, wenn auch sehr kleine, die diesen Umstand so umzudeuten versuchen, dass sie das System an sich in Zweifel ziehen. Ein System, in dem diskutiert, abgewogen, um Lösungen gestritten wird. In dem aber auch, wenn es notwendig ist, auf Basis von Fakten Entscheidungen getroffen werden, die schmerzhaft sind. Wem wichtig ist, dass wir weiter nach diesen Prinzipien verfahren, der sollte am Sonntag zur Wahl gehen und sein Kreuz bei einer jener Parteien machen, die sich ihnen verpflichtet fühlen.

Die Kommunalpolitiker haben viel Macht

Gleichzeitig hat sich in dieser Krise gezeigt, wie mächtig die Menschen und Ämter sind, um die es jetzt geht. Der scheidende Regionspräsident Hauke Jagau zum Beispiel konnte am Donnerstag verfügen, dass Kinder, die wegen Corona-Fällen an ihren Schulen in Quarantäne sitzen, nicht 14 Tage dort bleiben müssen, sondern sich nach fünf Tagen freitesten können. Was könnte wichtiger sein als die persönliche Freiheit? Auch für Jagau wird am Sonntag eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gesucht.

In der Stadt Hannover dagegen geht es dieses Mal nicht um das Amt des Oberbürgermeisters – sehr wohl aber auch darum, wie die Menschen die Arbeit der neuen Verwaltungsspitze bewerten, die seit knapp zwei Jahren im Amt ist. Zudem wird interessant sein zu sehen, ob sich die Parteienlandschaft nach der Wahl des Rates neu sortiert. Wir erinnern uns: Die einst beinahe symbiotische Beziehung von SPD und Grünen ist zunächst erkaltet, zuletzt ist ihr Dreierbündnis gemeinsam mit der FDP sogar hochoffiziell zerbrochen. Und nun?

Also: Wer bei all dem mittendrin sein will, sollte den ganzen dicken Stapel ausfüllen, der am Sonntag im Umschlag steckt. Und das vielleicht sogar nicht nur als Bürgerrecht und Bürgerpflicht ansehen – sondern auch als eine Freude.

Von Felix Harbart