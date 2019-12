Hannover

Lange hat die deutsche Wirtschaft besonders von der Exportstärke der Industrie profitiert – von Unternehmen, die ihre Umsätze zum größten Teil im Ausland erzielen und dort Marktanteile erobert haben. Diese Erfolge, die der Bundesrepublik wiederholt auch Kritik anderer Staaten eingebracht haben, sind immer noch eminent wichtig für unseren Wohlstand – doch in den vergangenen Jahren haben sich die Gewichte des deutschen „Geschäftsmodells“ verschoben.

In Zeiten mit internationalen Handelskonflikten erweist sich die Binnenkonjunktur als Stütze. In der Bauwirtschaft und im Handwerk läuft es weiterhin blendend. Auch dank kräftiger Lohnerhöhungen in den vergangenen Jahren ist der private Konsum stabil. Obwohl die Industrie seit Monaten in einer Rezession steckt, Maschinenbauer weniger produzieren und die Autobranche einen drastischen Wandel bewältigen muss, ist der Gesamtwirtschaft ein Einbruch bisher erspart geblieben. Die Geschäfte im Handwerk etwa würden sich wohl noch besser entwickeln, wenn die Betriebe genügend Mitarbeiter fänden. Viele Firmen sind auf eine stärkere Zuwanderung von Fachkräften angewiesen.

Dennoch ist die Konjunktur in Deutschland noch schwach, und es gibt an vielen Stellen einen Bedarf für mehr Investitionen. Der Boom im Baugewerbe und Handwerk zeigt dort jedoch Grenzen: Was hilft es, wenn die öffentliche Hand viel mehr Aufträge erteilt – in Behörden aber Mitarbeiter für die Planung fehlen und Bau- sowie Handwerksbetriebe bereits stark ausgelastet sind? Dies dürfte die Preise treiben. Der Staat muss seine Investitionen dennoch behutsam steigern. Das Geld ist da – es gibt keinen Grund, an der Schuldenbremse zu rütteln.

Von Dirk Stelzl