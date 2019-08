Hannover

Die Börse hatte mal einen guten Ruf – zumindest als Orakel: Die Kurse waren in der Regel schon längst auf der schiefen Bahn, bevor der Abschwung auch in der realen Wirtschaft spürbar wurde. Beim aktuellen Einbruch läuft es andersherum: An den Aktienmärkten sah es noch kürzlich so aus, als fände der scheinbar ewige Aufschwung kein Ende, während die Industrie bereits eine Gewinnwarnung an die andere reihte. Das billige Geld der Notenbanken hatte einen künstlichen Boom erzeugt – und dem Instinkt der Investoren nicht gutgetan.

Dabei sind die Krisensymptome nicht neu: Der Handelskonflikt zwischen den USA und China verunsichert die Wirtschaft schon eine ganze Weile, auch die Sorge vor einem ungeordneten EU-Ausstieg der Briten gibt es nicht erst seit gestern – wenngleich diese Gefahr jetzt mit jedem Tag wahrscheinlicher wird. Parallel dazu dämpft der schwächere Handel gepaart mit sinkenden Weltmarktpreisen die Lust an Investitionen und neuen Aufträgen – und das trifft die exportstarke deutsche Industrie in besonderem Maße.

Wie weit der Abschwung schon fortgeschritten ist, zeigt sich auch bei den Insolvenzen. Die Zahl der Firmenpleiten war seit der Finanzkrise rückläufig, für dieses Jahr wird erstmals wieder mit einem Anstieg gerechnet. Auch bei der Beschäftigung droht Ungemach: Im Mai war die Zahl der Arbeitslosen überraschend gestiegen, im Juni fiel der saisonübliche Rückgang ungewöhnlich niedrig aus – dafür mehren sich die Anträge auf Kurzarbeit. Es geht also abwärts, an der Börse und auch sonst. Fraglich ist jetzt nur noch das Tempo, mit dem das geschieht.

Von Jens Heitmann