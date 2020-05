Hannover

Man kann sich ausmalen, wie der deutsche Arbeitsmarkt und die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Corona-Krise ohne das Hilfsmittel Kurzarbeit aussehen würden. Dazu reicht ein Blick in die USA, wo es dieses Instrument nicht gibt. Dort sind die Arbeitslosenzahlen in die Höhe geschossen wie sonst nur die Raketen der Weltraumbehörde Nasa beim Start.

Das ist hierzulande nicht der Fall, auch wenn die Arbeitslosenzahlen immer unschöner werden. Das Gute an Kurzarbeit ist auch, dass sie vor allem jenen Branchen helfen kann, die beim Buhlen um Staatshilfen wie etwa Zuschüsse oder mögliche Kaufprämien meist im Hintertreffen liegen. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks zum Beispiel dürfte bei der Politik seltener mit seinen Anliegen durchdringen als die Automobilindustrie. Nicht umsonst stammen im Bereich der Arbeitsagentur Hannover die meisten Kurzarbeitsanmeldungen von kleineren Betrieben.

Was bisher allerdings fehlt, ist ein entscheidendes Detail – die Abrechnung. Bisher ist vor allem die Zahl der Anmeldungen von Kurzarbeit bekannt, aber noch nicht die der bewilligten Anträge und die Summe der Auszahlungen in Euro. Erst wenn diese Zahlen vorliegen, lässt sich ermessen, ob Kurzarbeit auch eine schwere Belastung für einen Staatshaushalt sein wird, der ohnehin durch die Krisenbekämpfung an allen Ecken und Kanten aus den Fugen gerät. Sicher ist, dass bei der Kurzarbeit Milliardenbeträge zusammenkommen. Wie hoch sie sein werden, hängt davon ab, wie lange und stark das Coronavirus noch das Leben und die Wirtschaft in Deutschland lähmen wird. Pessimisten behaupten: noch sehr lange.

Von Bernd Haase