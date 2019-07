Hannover

Die Nachricht überrascht nicht unbedingt, wohl aber der Zeitpunkt. Kaum haben die Sommerferien in Niedersachsen begonnen, verkündet Kultusminister Grant Hendrik Tonne weitreichende Reformen in der Schulpolitik. Über die Gründe dafür kann man spekulieren. Vielleicht wollte der SPD-Politiker die nachrichtenarme Zeit für einen Paukenschlag nutzen. Vielleicht musste er verhindern, dass die Lüneburger Spitzenbeamten die schlechte Nachricht aus anderen Quellen erfahren. Womöglich hat auch die neuerliche Diskussion um einen Maulkorb für offenherzige Schulleiter das Fass zum Überlaufen gebracht.

Unter dem Strich bleibt die nackte Nachricht: Der Minister will die mächtige Landesschulbehörde zerschlagen und ihren – vor allem in der SPD ungeliebten Präsidenten – endlich loswerden. Bereits Tonnes Amtsvorgängerin Frauke Heiligenstadt hatte sich an Ulrich Dempwolf abgearbeitet, allerdings weniger erfolgreich. Ende 2020 soll die Landesschulbehörde in ihrer bisherigen Form der Vergangenheit angehören.

Die Pläne sind folgerichtig – doch es bleiben Fragen

Die Mammutbehörde mit ihren rund 1000 Mitarbeitern hat offensichtlich die Zeichen der Zeit nicht erkannt, verstand sich vornehmlich immer noch als Aufsichts- und Kontrollorgan im klassischen Sinne: anweisen statt reden, bevormunden statt helfen. Welche Schule hat nicht schon mal Ärger mit der Landesschulbehörde gehabt? So fragt man spitz in Hannover. Zudem sorgte das niedersächsische Modell mit drei Behördenebenen im Schulbereich und unterschiedlichen Zuständigkeiten bei Verbänden und Schulen manchmal für Verwirrung und bescherte nicht selten zusätzlichen Aufwand.

Nimmt man das alles zusammen, sind die Reformpläne des Kultusministers folgerichtig. Doch es bleiben Fragen. Warum wird der Umbau nicht wenigstens perspektivisch zum Personalabbau in der Verwaltung genutzt? Der Landesrechnungshof hatte erst jüngst darauf hingewiesen, dass der von der rot-schwarzen Landesregierung unter dem vielfältig ambitionierten Stephan Weil versprochene Bürokratieabbau nicht funktionieren kann, wenn man zentrale Bereiche wie Schule und Polizei ausnimmt.

Was nutzt es den Schulen?

Wichtiger noch ist indes die Frage nach dem Nutzen für die Schulen. Der dürfte sich erst mal in Grenzen halten. Eine Bürokratieebene weniger und 50 versetzte Spitzenbeamte lösen nicht die Probleme bei Unterrichtsversorgung, Inklusion, Integration, Ganztagsschule oder Abiprüfungen. Hier muss Tonne liefern, um den wachsenden Unmut von Lehrern, Eltern und Verbänden in den Griff zu bekommen.

Die Schulpolitik war immer das originäre und zentrale Thema der Landespolitik – und für so manche Landtagswahl mitentscheidend. Dementsprechend schwer hatten es die Kultusminister. Für Tonne könnte es aber dicker kommen als für seine Amtsvorgänger – Behördenumbau hin oder her.

Von Marco Seng