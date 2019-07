Hannover

An Chuzpe hat es Michael O’Leary noch nie gefehlt – der Vorwurf an die Lufthansa, ihre Tickets zu Dumpingpreisen auf den Markt zu werfen, erfüllt jedoch selbst nach den Standards des Ryanair-Chefs den Tatbestand der Unverfrorenheit. Es war das Erfolgsmodell der Billigflieger, sich Marktanteile um jeden Preis zu erkaufen. Dass die Wettbewerber auf Dauer dabei zusehen würden, wie die Low-Cost-Anbieter die Kunden abjagen, konnte niemand ernsthaft erwarten. Ob Rabatte allein eine kluge Strategie sind, ist eine andere Frage.

Für die Lufthansa lautet die Antwort: Wohl nicht. Nachdem der Konzern in den vergangenen Jahren eine Reihe von Gesellschaften übernommen beziehungsweise neu an den Start geschoben hat, führt nun an einer Neuordnung kein Weg mehr vorbei. Allein hinter der Marke Eurowings verbergen sich mehr als ein halbes Dutzend Einheiten, die längst noch nicht so harmonisieren wie das in den Charts der Berater und internen Strategen vorgesehen war.

Auch um solche Prozesse zu erleichtern, sollen die einzelnen Airlines mehr Freiheiten bekommen. Im Umkehrschluss liefe das aber darauf hinaus, dass die Kernmarke Lufthansa an Einfluss verliert. In der Theorie kann sich der Vorstand das vorstellen – eine Herausforderung wird die Umsetzung in die Praxis.

Von Jens Heitmann