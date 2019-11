Kommentar zur Nord/LB: Allein wird es für die Landesbank schwer

Hannover

Die Zweifel der Opposition im Landtag sind nachvollziehbar. Die Norddeutsche Landesbank hat die Erwartungen ihrer Träger in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Nur zweimal innerhalb der vergangenen zehn Jahre konnte die Nord/LB Geld ausschütten – seit dem Verfall der Frachtraten in der Containerschifffahrt steckt die Bank in einer Dauerkrise. Dass es nun in kurzer Zeit gelingen soll, für die Bank ein tragfähiges Geschäftsmodell zu finden, erscheint vor diesem Hintergrund zumindest sehr optimistisch.

Erkennbar ist bisher vor allem, was die Nord/LB künftig nicht mehr machen soll: Sie darf keine Schiffe mehr finanzieren und muss ihre Kredite für Flugzeuge deutlich zurückfahren. Weiterlaufen soll hingegen das Geschäft mit erneuerbaren Energien – wobei sich angesichts der Flaute bei der Windkraft die Frage stellt, ob auch in diesem vermeintlichen Boombereich inzwischen die Luft raus ist. Bleibt die Hoffnung auf den Mittelstand, der – eine Belebung der Konjunktur vorausgesetzt – neue Kredite benötigen könnte. Auf dieses Feld fokussiert sich allerdings auch die Konkurrenz, inklusive der Sparkassen, die auch künftig ein wichtiger Träger der Nord/LB sein werden.

Als Alternative zur Rettung aber bliebe nur die Abwicklung. Für die Steuerzahler in Niedersachsen wäre dies – Stand heute – wohl die teurere Variante. Dass sich die Nord/LB dauerhaft allein am Markt behaupten kann, ist zumindest zweifelhaft. Die Träger sollten deshalb darauf hinarbeiten, die Sparkassenfamilie mitsamt ihren Spitzeninstituten neu zu ordnen. Am Ende wird die Nord/LB in einer größeren Einheit aufgehen müssen.

Von Jens Heitmann