Hannover

Wer es mit dem Klimaschutz ernst meint, muss eigentlich froh um jedes Flugzeug sein, das nicht an den Start rollt. Insbesondere die Grünen haben sich zuletzt mit einer so harschen Haltung zu den Dumpingpreisen in der Luftfahrt hervorgetan, dass der Abbau von Kapazitäten ganz in ihrem Sinne sein müsste. Diese Einsc...