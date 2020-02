Hannover

Das Startverbot für die Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max hat für manche Kunden des Flugzeugbauers nicht nur Nachteile. Die Tui beispielsweise muss zwar dreistellige Millionenbeträge für die Miete von Ersatzflugzeugen ausgeben – dafür aber kann der Vorstand in Hannover die Schuld für alles, was nicht ganz so rund läuft, bequem auf den Hersteller jenseits des Atlantiks schieben. Auf diese Weise ist es etwa im vergangenen Jahr gelungen, Fehlplanungen im Hotelbereich zu kaschieren, als sich vor allem in Spanien viele Betten nur zu Ramschpreisen losschlagen ließen.

Lange hat die Tui die Erwartung geäußert, dass die Aufhebung des Flugverbots für die 737 Max nur eine Frage von wenigen Monaten sei – jetzt gibt der Konzern diese Hoffnung für das laufende Geschäftsjahr auf. Aktionäre und Analysten dürfen somit schon dankbar sein, wenn die daraus entstehenden Belastungen geringer ausfallen als befürchtet. Auch im Unternehmen selbst wächst vor diesem Hintergrund das Verständnis für die Notwendigkeit, das Geld beisammenzuhalten. Sogar der Abbau von Stellen fällt im Krisenmodus leichter – selbst dann, wenn dieser nichts mit der Boeing-Malaise zu tun hat.

Dass die Tui auf dem Schaden sitzen bleibt, ist zudem unwahrscheinlich. Die Verhandlungen mit Boeing über Ausgleichszahlungen sind längst angelaufen, am Ende wird der Hersteller seine Großkunden nicht auf den Mehrkosten sitzen lassen. Spätestens wenn diese Vereinbarung steht, kann die Tui wieder erfreulichere Nachrichten verkünden. Einziger Nachteil: Die Zeit der guten Ausreden wäre dann auch vorbei.

Von Jens Heitmann