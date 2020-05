Hannover

Die Debatte über die Dividende bei Volkswagen ist nicht neu. Bereits vor vier Jahren hätten die Aktionäre beinahe auf eine Ausschüttung verzichten müssen – nach Bekanntwerden der Diesel-Schummeleien musste der Konzern einen Milliardenverlust verkraften. Doch nicht einmal in dieser Notlage gingen die Anteilseigner ganz leer aus. Die „Gewinnbeteiligung“ von 11 Cent je Stamm- und 17 Cent je Vorzugsaktie wurde aus der Substanz finanziert.

Für das Land geht es auch ums Stimmrecht

Aus Sicht des Landes Niedersachsen gab es für diese Alibi-Dividende jedoch einen guten Grund: Kommt es zweimal hintereinander zu keiner Ausschüttung, werden aus stimmrechtslosen Vorzugsaktien automatisch Stammaktien mit Stimmrecht. Damit würde der zweitgrößte Anteilseigner seine Vetorechte im Konzern verlieren, die ihm das VW-Gesetz garantiert: Da kein Aktionär mehr als 20 Prozent der Stimmrechte ausüben darf, auch wenn er mehr Anteile besitzt, kann die Landesregierung unliebsame Entscheidungen verhindern.

Schon heute zeichnen sich herbe Verluste ab

Andererseits: Die aktuelle Lage ähnelt zwar der von 2016 – auch damals war nicht absehbar, wie schnell der Konzern aus der selbst verschuldeten Krise wieder herauskommen würde. Anders als seinerzeit aber zeichnet sich heute schon ab, dass Volkswagen im laufenden Jahr im operativen Geschäft herbe Einbußen erleiden wird. In so einer Situation tut jede Firma gut daran, ihr Geld zusammenzuhalten – was hieße, die Dividende nicht in der geplanten Höhe auszuzahlen. Die Familien Porsche und Piëch müssten dafür als Mehrheitsaktionäre eigentlich ebenso Verständnis haben wie die Landesregierung.

