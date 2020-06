Hannover

Die lange Zeit heile Conti-Welt hat es in den vergangenen zwei Jahren durchgeschüttelt. Der Konzern bekommt den Strukturwandel in der Automobilbranche zu spüren und muss dazu die Belastungen durch die Corona-Krise verarbeiten. Der Vorstand um den Vorsitzenden Elmar Degenhart hat deshalb die Beschäftigten auf Veränderungen vorbereitet. Er will verstärkt sparen und schließt auch betriebsbedingte Kündigungen nicht aus.

Das alles schafft Verunsicherungen, zumal die Konzernspitze ähnlich wie die Lenker anderer Unternehmen eine Frage bestenfalls zögerlich beantwortet hat: Wo genau liegt eigentlich der Beitrag der Aktionäre und der Führungskräfte beim Sparkurs? Der Betriebsrat hatte etwa einen Verzicht auf Dividenden angeregt; dagegen nahm sich die vorgeschlagene Kürzung von 75 Cent gegenüber dem Vorjahr lächerlich aus.

Anzeige

Jetzt soll die Dividende um einen weiteren Euro gekappt werden, es gibt Gehaltsobergrenzen beim Vorstand und Führungskräfte, die sich an neue Vergütungskriterien gewöhnen müssen. Wie sich das letztlich in Euro und Cent auswirkt, steht noch nicht fest. Es ist aber ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn Vorstand und Aufsichtsrat die Conti mittelfristig umbauen wollen, müssen sie auch die variablen Gehaltsanteile ihrer leitenden Mitarbeiter darauf ausrichten. Orientierung an Öko- und Klimafaktoren, an Frauenförderung und an Gesundheitsaspekten sind vor diesem Hintergrund konsequent.

Weitere HAZ+ Artikel

Die von Degenhart beschworenen Veränderungen sind alternativlos und werden wehtun. Das lässt sich etwas leichter ertragen ohne das Gefühl, dass sich bestimmte Gruppen schmerzfrei halten wollen.

Von Bernd Haase