Als die Wirtschaft vor einem Jahr erstmals seit längerer Zeit nicht mehr ganz so rund lief wie erwartet, wurde schon viel von einer Rezession geraunt. Formal gilt ein Einbruch der Konjunktur schon als gegeben, wenn das Bruttoinlandsprodukt in zwei Quartalen hintereinander im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum sinkt. Ob es um 0,1 Prozent oder um 10 Prozent nach unten geht, spielt keine Rolle. Hält sich das Minus in engen Grenzen, ist von einer „technischen Rezession“ die Rede – was so viel heißen soll wie: alles halb so wild.

Schönreden hilft heute nicht mehr. Die professionellen Prognostiker sind sich einig, dass die Wirtschaft in den nächsten Monaten deutlich schrumpfen wird – umstritten ist lediglich, wie steil der Absturz wird und wann er endet. Vor diesem tristen Hintergrund mutet es erstaunlich an, dass die Unternehmen selbst ihre Lage schon nicht mehr ganz so schwarz malen wie vor wenigen Wochen. Außer ersten Lockerungsübungen ist ja noch nicht viel passiert.

Die Hoffnungen in den Betrieben gründet sich zu einem großen Teil auf die Politik – beziehungsweise auf die Erwartung, dass die gewaltigen Versprechen auch eingelöst werden. Das ist aber keineswegs sicher: Sowohl der von Deutschland und Frankreich geplante europäische Marshallplan als auch das von der Bundesregierung angekündigte nationale Konjunkturpaket hängen noch in der Luft. Und beides kann die Nachfrage und Investitionen nur stimulieren, solange keine zweite Pandemiewelle anrollt. Gegen diese Rezession war der Schwächeanfall vor einem Jahr nur eine Befindlichkeitsstörung.

