Hannover

Dass es Kranken am meisten helfen würde, wenn Ärzte mehr Zeit für sie und ihre Angehörigen hätten, ist unstrittig – zumindest im Prinzip.Dass der direkte Kontakt in den meisten Krankenhäusern oft dennoch deutlich kürzer ausfällt als von beiden Seiten gewünscht, ist auch ein Indiz für die grundsätzliche Malaise der stationären Versorgung in Deutschland. Weil es zu viele Kliniken gibt, reicht das Geld hinten und vorn nicht. In ihrer Not versuchen die einzelnen Häuser, möglichst viele Leistungen abzurechnen, während die Krankenkassen bemüht sind, ihre Ausgaben im Griff zu behalten.

Die Konsequenz daraus ist ein bürokratischer Kleinkrieg um Belege für die Notwendigkeit operativer Eingriffe und die Verweildauer von Patienten. Aber nicht nur das bindet Kapazitäten: Zugleich müssen die Kliniken viele neue Vorgaben aus der Politik erfüllen. Allein im letzten Jahr sind 19 Gesetze und Verordnungen in Kraft getreten – von Pflegepersonaluntergrenzen über die Pflegeberufe-Ausbildungsverordnung bis zum Implantatregister-Einrichtungsgesetz.

Jede einzelne dieser Reformen mag für sich genommen sinnvoll sein – einen großen Wurf kann dieses Klein-Klein gleichwohl nicht ersetzen. Auf Dauer braucht das Land einen neuen Konsens über einen Zuschnitt der medizinischen Versorgung, der der zunehmenden Alterung der Gesellschaft Rechnung trägt. Wenn immer mehr Ärzte ihre Praxen schließen, müssen ambulante und stationäre Angebote besser verzahnt werden. Wenn am Ende insgesamt weniger, dafür aber mehr spezialisierte Krankenhäuser übrig blieben, wäre das für Ärzte und Patienten ein Gewinn.

Von Jens Heitmann