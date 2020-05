Hannover

Für Bundesgesundheitsminister empfiehlt es sich, höchstens eine Legislaturperiode im Amt zu bleiben. In dieser Zeit können sie viele Initiativen zur Verbesserung der Versorgung im Allgemeinen und zur Entlohnung der medizinischen Leistungserbringer im Besonderen auf den Weg bringen, ohne für die Konsequenzen dieser Generosität gerade stehen zu müssen. Da die Mehrausgaben meist erst mit gehöriger Verspätung auf die Beitragssätze der Krankenkassen durchschlagen, träfe der Ärger darüber jemand anderen.

Finanznöte bei Kassen drohen

Dass Jens Spahn nach Höherem strebt, ist nicht erst seit seiner erfolglosen Kandidatur für den CDU-Vorsitz bekannt. Er hat auch von Amts wegen allen Grund dazu: In den ersten 20 Monaten als Gesundheitsminister hat er in enger Taktung gleich 20 Gesetze aufgelegt, die Mehrausgaben in Milliardenhöhe zur Folge haben. Zunächst wirkten die Klagen der Kassen darüber kleinlich – angesichts der gewaltigen Rücklagen und einer brummenden Konjunktur erschien dieser Luxus locker finanzierbar. Dann kam die Corona-Pandemie.

Anzeige

Wenn die Beitragseinnahmen wegbrechen und zugleich die Ausgaben nach oben schnellen, schrumpft die Liquidität schnell dahin. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass etliche Krankenkassen im Laufe des Jahres in Finanznöte geraten. Es gehört zu den Kuriositäten dieser Krise, dass so ein Szenario für Spahn dennoch kein Nachteil sein muss: Da allenfalls Experten auseinanderdröseln könnten, welche Mehrkosten dem aktuellen Virus anzulasten sind und welche dem früheren Reformeifer, wird am Ende vielleicht ein Gefühl der Dankbarkeit obsiegen, weil alles noch einmal glimpflich abgegangen ist.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Jens Heitmann