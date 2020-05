Hannover

Die Versprechen in der Werbung klingen oft so gut, dass Kunden das Kleingedruckte gern überlesen. „Je länger Sie sparen, desto höher steigt Ihre Prämie“, hieß es beispielsweise in einem Werbeflyer der Sparkassen für angeblich unbefristete Prämiensparverträge. „Sie alleine bestimmen, wie lange Sie sparen wollen.“ Dass die Institute nicht ewig an dieses Versprechen gebunden sein wollten und „bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes“ davon – mit drei Monaten Kündigungsfrist – wieder Abstand nehmen konnten, fiel deshalb nicht weiter auf.

Über viele Jahre spielte die Klausel auch keine Rolle, schließlich profitierten beide Seiten von dem Sparmodell: Viele Kunden sahen in dem Angebot einen idealen Baustein für ihre Altersvorsorge; den Sparkassen boten die Verträge die Chance, sich günstig mit Kapital auszustatten. Nach der Finanzkrise jedoch nahm das Interesse der Institute mit jeder Zinssenkung der Europäischen Zentralbank ab – die vergleichsweise hohen Prämien für die Sparer rechneten sich für sie immer weniger.

Dass etliche Kunden die Kündigungen nicht klaglos hinnehmen würden, war klar. Ebenso erwartbar fiel im vergangenen Jahr indes das Urteil des Bundesgerichtshofes aus: Am Wortlaut der entsprechenden Klausel in den Verträgen führe kein Weg vorbei. Seither wissen die Sparkassen, dass sie auf der sicheren Seite sind. Sie ahnen aber auch, welchen Preis das kostet: Das besondere Vertrauen ihrer Stammklientel ist für die Institute ein hohes Gut – ihre Versprechen werden viele Sparer künftig nicht mehr für bare Münze nehmen.

Von Jens Heitmann