Hannover

Kann man es den Menschen verdenken, dass sie nach Wochen der Corona-Selbstbeschränkung jetzt wieder ihren Spaß haben wollen? Sich mit Freunden treffen, eine Straße entlang flanieren, Geselligkeit ausleben – das gehört zu den Dingen, die das Leben (auch) lebenswert machen. Auf der Limmerstraße aber läuft die neue Freiheit aus dem Ruder.

Limmern in Linden: Polizei im Dauereinsatz

Auf der Lindener Partymeile hat die Polizei am vergangenen Wochenende Hunderte Gefährdungsansprachen vorgenommen, 145 Platzverweise erteilt und sechs Kioske kurzfristig geschlossen, weil sich Feierlaune und Alkoholkonsum zu einem gefährlichen Gemisch vereinten. Außer den Sozialarbeitern, die tagsüber auf der Straße unterwegs sind, patrouillieren in Wochenendnächten drei Ordnungsteams: Polizei, ein städtischer und ein privater Sicherheitsdienst. Doch sogar gemeinsam schaffen sie es kaum, die Gleise so frei zu halten, dass Stadtbahnen ungestört fahren können. Es ist wie Ballermann in Norddeutschland.

Anzeige

Wenn die Nacht hereinbricht, versammelt sich an Wochenenden das Partyvolk auf der Limmerstraße. Quelle: Elisabeth Woldt (Archiv)

Weitere HAZ+ Artikel

Das Limmern, wie die Feierei auf der Limmerstraße gerne verniedlicht wird, ist nicht neu. Nur: Seit die Clubs geschlossen sind, nimmt die Intensität rasant zu, und sie erstreckt sich längst auch auf das Ihme-Ufer und andere Plätze. Seit mehr als zehn Jahren diskutiert der Stadtteil bereits darüber, wie er mit seiner Anziehungskraft aufs Feiervolk umgehen soll. Einerseits ist Linden stolz auf seine Vielfalt. Andererseits strapaziert die Rücksichtslosigkeit der Feiernden die Toleranz derer, die Lindens Selbst- und Fremdbild als offener Stadtteil ausmachen. Hunderte Anrufe registriert die Notrufzentrale der Polizei in warmen Sommernächten, weil viele Lindener den Zustrom lautstarker und rücksichtsloser Partytouristen nicht mehr hinnehmen wollen.

Der Ruf nach einem Alkoholverbot

Jetzt ist in dieser Woche wieder der Ruf nach einem, zeitlich begrenzten, Alkoholverbot laut geworden. Der Vorschlag ist erstaunlich. Das Thema ist bereits vor zehn Jahren ausgiebig diskutiert worden – und wurde, nachdem andere Städte damit vor Gericht gescheitert sind, auch an der Limmerstraße längst ad acta gelegt. Eine Stadtteilstraße ist eben etwas anderes als ein Hauptbahnhof. Juristen hätten große Probleme, dem Limmern eine derartig große Gefahr für die öffentliche Sicherheit nachzuweisen, dass ein so tiefer Eingriff gerechtfertigt wäre.

Es muss andere Wege geben. Die Kioske und Supermärkte, die bis spätnachts Alkohol verkaufen, müssen ins Boot geholt werden. Sie sind die Profiteure des Limmerns, und sie können kein Interesse haben, ständig von Spontanschließungen bedroht zu sein. An diesem Wochenende sollen die Kontrollen verschärft werden. Parallel aber will die Stadt die Alkoholverkäufer jetzt mit Anwohnern und Feiernden an einen Tisch bringen, damit sie selbst Lösungen entwickeln.

Lesen Sie auch: Stadt Hannover und Polizei kündigen Kontrollen auf Limmerstraße an

Profiteure sind Kioske und Supermärkte

In Städten wie München hat man gute Erfahrungen damit gesammelt: Einerseits klare Kante zeigen, wenn Menschen über die Stränge schlagen, andererseits ihnen selbst Gelegenheit geben, die Situation so zu gestalten, dass andere nicht beeinträchtigt werden. Wenn das gelingt, wäre es ein gutes Signal für einen Stadtteil, dessen Toleranz gerade sehr strapaziert wird.

Von Conrad von Meding