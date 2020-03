Lüttje Lage: Viral grüßen

Nun ist das Virus da. Und nicht nur, dass wir beim Blick auf unsere Terminkalender mit Wehmut auf dort eingetragene Jazzkonzerte und Fußballspiele blicken – wir sollen auch noch mit liebgewonnenen Gewohnheiten brechen. Das Händeschütteln sollen wir vermeiden, sagen Ministerinnen und Minister aus allen Lagern, und uns voneinander fernhalten wie die CDU von Bodo Ramelow. Oder noch weiter.

Ein Blick in Ausland hilft leider nicht

Bleibt die Frage, wie wir uns in diesen epidemischen Zeiten gegenseitig jenen Respekt zollen, der für ein gedeihliches Zusammenleben so hilfreich ist. Zumal der Blick auf die Sitten anderer Länder bei der Suche nach einem neuen Begrüßungsritual kaum hilft. Wangenküsse wie in Frankreich oder manchen mühsam und teils nachlässig vom Sozialismus befreiten Staaten Osteuropas fallen ebenso aus wie der neuseeländische Hongi, bei dem Stirn und Nase aufeinandergepresst werden. Von den Eskimos lässt sich bekanntermaßen in Sachen virusvermeidendes Begrüßungsritual ebenfalls wenig lernen. Eher schon scheinen dazu die verschiedenen asiatischen Verbeugungsvarianten geeignet, denen indes, bei allem Respekt, bei der Coronaprävention kein allzu großer Erfolg beschieden werden kann.

Wie wäre es mit der Becker-Faust?

So werden wir wohl kreativ werden müssen. Denkbar wäre beispielsweise der David-Gruß, der durch den schwungvollen Wurf eines Kieselsteins an die Stirn des Gegenübers ausgeführt werden könnte. Der Baustoffhandel würde es danken, gesundheitliche Aspekte sprächen eher dagegen. Weniger materialintensiv wären die aus dem Sportbereich entlehnten Varianten Becker oder Effenberg, darzubringen mit Faust beziehungsweise Mittelfinger. Doch beide Möglichkeiten fordern Missverständnisse geradezu heraus.

In manchen Weltgegenden, berichtet das erdumspannende Internet, bescheidet man sich mit einem einfachen Nicken. Das kostet nichts und tut nicht weh, weder Leib noch Seele. Und es ist ja nicht für ewig.

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Felix Harbart