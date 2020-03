Hannover

Auf den ersten Blick sind die Lufthansa und die Tui in einer ähnlichen Lage: Wenn viele Länder ihre Grenzen schließen, bleiben die meisten Flugzeuge am Boden und die Kunden daheim. Die Geschäftserfolge der Vergangenheit gelten dieser Tage nichts mehr, es zählt nur noch die Liquidität. Beide Konzerne haben bereits deutlich gemacht, dass sie diese Krise nicht ohne finanzielle Hilfen des Staates überstehen werden, selbst wenn sie ihre Ausgaben auf das absolute Mindestmaß herunterfahren.

Damit enden jedoch die Gemeinsamkeiten. Während sich die Lufthansa bereits im vergangenen Jahr auf eine Abschwächung des Geschäfts eingestellt hat, verbreitete die Tui trotz diverser Warnzeichen und des Startverbots für die Boeing 737 Max unerschüttert Optimismus. Während die Lufthansa ihr Eigenkapital aufpolsterte, schrumpfte es bei der Tui. Während die Lufthansa auf eine Dividende verzichtet, mussten die Tui-Aktionäre nur einen Abschlag hinnehmen. In der Konsequenz verfügt die Lufthansa aktuell über flüssige Mittel von 5,1 Milliarden Euro, bei der Tui sollen es noch 1,4 Milliarden Euro sein.

Die Unterschiede in der Substanz setzen sich beim Stil fort: Während der Lufthansa-Vorstand um Carsten Spohr auf ein Fünftel seiner Grundvergütung verzichten will, hat Tui-Chef Friedrich Joussen die Vergütungsregeln so ändern lassen, dass auch bei einer schlechten Geschäftsentwicklung Bonuszahlungen möglich sind. Dieses Gefälle beim Krisenmanagement ist auch bei den Anlegern nicht unbemerkt geblieben: Der Kurs der Lufthansa-Aktie ist seit Jahresbeginn um knapp die Hälfte eingebrochen, das Papier der Tui hat bereits drei Viertel seines Wertes verloren.

Von Jens Heitmann