Hannover

Die Nachrichten der vergangenen Tage sind wahrlich erfreulich: In Niedersachsen wie anderswo in Deutschland sinken die Corona-Zahlen in Rekordgeschwindigkeit. Und das, obwohl das Land sich durchaus den einen oder anderen moderaten Lockerungsschritt gegönnt hat. Seit knapp drei Wochen sind wieder alle Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht, die Kitas sind wieder voll belegt, Geschäfte und Freizeiteinrichtungen durften öffnen. All das aber nicht ohne Rücksicht auf Verluste, sondern unter Auflage von Tests oder mindestens peinlich genauer Hygienemaßnahmen.

Die vergangenen Wochen haben also gezeigt: Das Eindämmen der Pandemie ist in dieser Phase möglich, ohne die Menschen im Lande radikal einzusperren. Die Region Hannover beispielsweise geht davon aus, dass vor allem das intensive Testen zum Absinken der Infektionszahlen beigetragen hat. Insofern ist folgerichtig, dass das Land über weitere moderate Schritte nachdenkt.

Was ist moderat?

Was aber ist moderat? Die Außengastronomie zu öffnen ist sicher fällig. Ebenso geboten ist der Versuch, es demnächst mithilfe von Tests auch mit der Innengastronomie zu versuchen. Und solange Geschäfte nur eine begrenzte Zahl von Kunden einlassen dürfen, wird man das möglicherweise auch ohne Testpflicht verantworten können. So weit alles in Ordnung.

Aber: Überfordert es uns wirklich, beim Einkaufen eine Maske zu tragen? Eingeführt worden ist die Maskenpflicht nach langem Hin und Her im vergangenen Jahr bei deutlich niedrigeren Infektionszahlen – aus guten Gründen. Und mindestens so wichtig wie ihr virologischer war auch ihr psychologischer Effekt. Die Maske zeigt an: Es ist noch immer Vorsicht geboten. Das sollten wir nicht vergessen.

Von Felix Harbart