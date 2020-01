Hannover

Mit Zurückhaltung hat die IG Metall kaum Erfahrung. Auch wenn die obligaten Trillerpfeifen meist erst bei den ersten Warnstreiks zum Einsatz kamen, so waren schrille Töne zum Auftakt einer Tarifrunde bisher ein fester Teil der Tradition und des Selbstverständnisses. Auch dass die Arbeitgeber nie als Spielverderber auftraten und die Prozentzahl vor der Lohnforderung in bewährter Manier als pure Provokation geißelten, gehörte fest zur Folklore dieser Branche. Oft einigte man sich am Ende überraschend geräuschlos.

Wenn sich beide Seiten schon vor Beginn der Verhandlungen spürbar zurücknehmen, ist das ein deutliches Zeichen für den prekären Zustand der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Sie steckt in einer doppelten Krise: Zum einen leiden die Betriebe unter der flauen Konjunktur, die eine sinkende Auslastung zur Folge hat. Zum anderen stellt sich für viele Firmen die Frage, mit welchen Aufträgen sie in Zukunft überhaupt noch rechnen können – insbesondere der Wandel in der Autobranche bringt so manches Geschäftsmodell ins Wanken.

Vor diesem Hintergrund ist derGedanke an eine Art Auszeit vom üblichen Tamtam der Tarifrunden nicht die schlechteste Idee. Die Gewerkschaft und die Arbeitgeber müssen beide ein Interesse daran haben, möglichst viele Beschäftigte an Bord zu behalten und für die neuen Herausforderungen zu qualifizieren. Auch wenn der Facharbeitermangel beim Wehklagen der Unternehmen zuletzt nicht mehr an erster Stelle stand, so hat das Problem nicht an Bedeutung verloren. Spätestens beim nächsten Aufschwung würde man das Fehlen bewährter Kräfte wieder spüren.

Von Jens Heitmann