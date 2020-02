Hannover

Wie gut, dass U2 seinen Dauerbrenner „Where the streets have no name“ schon 1987 aufgenommen hat. Erst sind nur Straßengeräusche zu hören, bevor nach rund einer Minute Bass und Schlagzeug einsetzen. Und bis Sänger Bono startet, dauert es noch einmal 60 Sekunden – damit wäre der Song bei Spotify und Co. ohne Chance: Wenn der Refrain nicht spätestens nach 15 Sekunden anklingt, schrumpfen die Chancen, einen Ohrwurm zu landen, auf ein Minimum. Die Streamingdienste haben nicht nur die Musikindustrie verändert, sondern auch das Hörverhalten.

Das mag der Kreativität der Künstler Grenzen setzen – der Branche insgesamt hat es dabei geholfen, ihre Einnahmen zu stabilisieren. Wenn jedwede Musik zu einem Abo-Preis von um die 10 Euro im Monat verfügbar ist, verlieren Raubkopien von einzelnen Alben für die Kundschaft an Attraktivität, zuweilen kann auch pure Bequemlichkeit mehr Rechtschaffenheit nach sich ziehen. Von den Musikern verlangt das mehr Konformität – denn es hilft, auf einer prominenten Playlist vertreten zu sein: Diese Sammlungen machen ein Drittel aller gestreamten Songs aus.

Spotify-Gründer Daniel Ek glaubt, dass sich sein Gewerbe noch zu billig verkauft. Mit einer Billion Dollar seien die Film- und Fernsehanbieter von Netflix über Warner bis Disney aktuell zehnmal so viel wert wie die Dienstleister rund um das Hören von Musik und Podcasts, obwohl die Kunden mit beiden Medien etwa gleich viel Zeit verbringen. Vorerst aber setzen die Investoren noch mehr auf die Augen als auf die Ohren: Allein Netflix will in diesem Jahr mehr als 17 Milliarden Dollar in eigene Produktionen stecken.

Von Jens Heitmann