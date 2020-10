Hannover

Hannover war eigentlich auf einem guten Weg. Es ist gerade mal ein Jahr her, da hat die Verwaltung auf Drängen der Ratspolitik ihr Winternotprogramm für Obdachlose erheblich verbessert. Der Anlass war tragisch genug: Im Januar 2019 war der Obdachlose Tommi auf der Straße erfroren. Sein Kältetod und dazu die steigenden Obdachlosenzahlen hatten auch dem Letzten klar gemacht, dass verbesserte Hilfsangebote notwendig sind. Mit der temporären Notunterbringung in der Corona-Krise hatte sich das Rathaus zudem überregional Lorbeeren verdient. Man schaute mit Staunen auf ein Ausnahmeprojekt, das inmitten der Pandemie für gute Nachrichten sorgte. Es brachte manchen Obdachlosen in eine neue Wohnung oder sogar in Lohn und Brot.

Sturm an Protesten

Umso unverständlicher ist es, dass es nicht gelungen ist, es über den Winter fortzusetzen. Man wollte man es einfach nicht. So muss man jedenfalls die dürre Pressemitteilung verstehen, die die Stadt zu dem beispiellosen Vorgang verteilte, dass man über Obdachlose einen Sommer lang schützend die Hand hielt, um sie zu Beginn des Winters auf die Straße zu setzen. Die etablierten Einrichtungen seien jetzt auf die „aktuellen Herausforderungen“ vorbereitet, deshalb beende man das Notprogramm, heißt es da schlicht. Man kann sich fragen, ob der Verwaltung – immerhin mit einem grünen Oberbürgermeister an der Spitze – klar ist, was sie mit so viel Kaltschnäuzigkeit anrichtet. Die Einrichtungen selbst fühlen sich mitnichten auf einen Corona-Winter eingerichtet. Wer in diesen Tagen erlebt, was für ein Sturm an Protesten aus den Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfeinitiativen für Obdachlose auf diese Formulierungen kommt, spürt überdeutlich, dass viele nach monatelangem Engagement schon jetzt am Ende ihrer Kräfte sind.

Überlaufene Tagestreffs

Wer zudem weiß, wie überlaufen Tagestreffs wie der Trinkraum Kompass in vergangenen Wintern waren, dem muss Angst und Bange werden in Zeiten, in denen Einrichtungen aufgrund der Corona-Regeln nur einen Bruchteil der Obdachlosen aufnehmen können. Wie wichtig neue Hilfsangebote wären, zeigen die vielen Pläne der Verwaltung: der Umbau der Appartementhäuser in der Kleefelder Straße zur Unterkunft, der Umzug des Kontaktladens Mecki in die leer stehende ehemalige Polizeiwache oder der Neubau einer Notunterkunft in Mühlenberg. Alles soll „schnellstmöglich“ fertig werden. Was das konkret heißt ist unklar.

Schlicht nicht rechtzeitig fertig?

Möglicherweise ist die unter Personalmangel ächzende Verwaltung aber einfach mit ihren Obdachlosenprojekten genauso überfordert wie mit vielem anderen auch. So gab es ja zumindest den Versuch, ein zeitnahes Anschlussprojekt für das Naturfreundehaus zu entwickeln. Man hat es offenbar schlicht nicht rechtzeitig fertig gekriegt. So jedenfalls kann man die Tatsache deuten, dass Vorschläge der Verwaltung vor Kurzem in den Sozialausschüssen von Stadt und Region auf dem Tisch liegen sollten – und in letzter Minute zurückgezogen wurden.

Dass man jetzt und nicht später nach einer Alternative sucht, statt einer neuen sozialen Kälte zu frönen, könnte eine der ersten Aufgaben für die neue Sozialdezernentin Sylvia Bruns sein.

Von Jutta Rinas