Hannover

Die Zustände in Brennpunktschulen in Hannover werden zum Thema im Wahlkampf ums Oberbürgermeisteramt. Zentrale Frage dabei: Sollten Kinder und Jugendliche aus Schulen, in denen der Anteil von Migranten bei mehr als 80 Prozent liegt, in anderen Stadtteilen zur Schule gehen, um eine bessere soziale Durchmischung zu erreichen? Die OB-Kandidaten von SPD und CDU, Marc Hansmann und Eckhard Scholz, finden dieses Modell zumindest bedenkenswert – Belit Onay von den Grünen dagegen lehnt das sogenannte Busing (vom englischen Wort für Bus) jetzt aber im Gespräch mit der HAZ ab.

"An einer Schule, in der ein großer Teil der Schüler kein Deutsch spricht, kann kein vernünftiger Unterricht stattfinden." Zumindest die Debatte darüber müsse geführt werden. "Neue Mitbürger müssen faire Startpunkte für ihre eigene Entwicklung haben", "Im Moment ist das nicht gewährleistet, also muss man nach einer Lösung suchen."

„Ogfaevr uxvb mfiqa qfqtfedrvss“

"Ich glaube zum einen, dass das rechtlich nicht ganz einfach ist. Welche Kinder sollen wohin, in welchem Austausch, nach welchen Kriterien?", fragt der 38-Jährige und konstatiert. "Es wäre ein großer Aufwand, und ich glaube, er wäre nicht zielführend." "Ich finde es schwierig, wenn Kinder am Nachmittag gar nicht mehr in dem Bereich sind, wo sie vormittags die Schule besucht haben", sagt der Landtagsabgeordnete. "Stattdessen müssen wir darauf achten, dass die Sozialbindung von Wohnungen auch in bürgerlichen Vierteln nicht mehr und mehr wegfällt."

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt ein Ranking aller 57 hannoverscher Grundschulen erstellt, um den Bedarf an kommunalen Schulsozialarbeitern zu ermitteln. Ursache war unter anderem der offene Brief von Eltern der Grundschule Mühlenberg aus dem Jahr 2017, die ein hohe Zahl von Kindern mit fehlenden Deutschkenntnissen beklagten. Mehr als 80 Prozent der Schüler an der Grundschule haben einen Migrationshintergrund. an Landtags- und Kommunalpolitiker und beklagten eine „untragbare" Situation durch die hohe Zahl von Schülern ohne Deutschkenntnisse. Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund an der Schule liege bei rund 90 Prozent, hieß es in dem Brief.

Eczpj Viv lbdi tpv gjdevdc Tixadpkwa gmd Wwkmj Chwq

Grünen-Kandidat Zawgaf-Tfwcfsrg Auum: „Es muss doch klar sein, dass es so nicht weitergeht“

