Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird Belit Onay sein Amt als Hannovers Oberbürgermeister am Freitag, 22. November, antreten. So lange dauert es, bis der Wahlausschuss das vorläufige Ergebnis noch einmal geprüft und den Wahlsieger amtlich festgestellt hat. Das alles findet bei einer Sitzung des Ausschusses am Donnerstag, 14. November, statt.

Danach informiert der Ausschuss den Wahlsieger schriftlich über seinen Sieg. Dann hat Onay eine Woche Zeit, die Wahl schriftlich anzunehmen. Bereits am Montag nach der Wahl hat Onay gegenüber der Verwaltung erklärt, dass er die Wahl zum 22. November annehmen wird, sofern alle Prüfungen positiv ausfallen. Von dem Tag an beginnt dann das Beamtenverhältnis für den neuen OB – „mit allen Rechten und Pflichten“, wie die Verwaltung schreibt.

Empfang im Rathaus

An seinem ersten Arbeitstag will die Verwaltung ihren neuen Chef mit einem Empfang in der Ratsstube des Neuen Rathauses begrüßen. Mit dabei sollen die Vorsitzenden der Ratsfraktionen, die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Vertreter des Personalrates. Bürgermeister Thomas Hermann wird Onay dann die Amtskette übergeben. Den Amtseid legt Onay schließlich bei der öffentlichen Sitzung des Rates am 28. November ab.

Belit Onay hatte am Sonntag die Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Eckhard Scholz gewonnen. 52,9 Prozent der Wähler votierten im zweiten Wahlgang für ihn, 47,1 Prozent für Scholz.

