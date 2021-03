Hannover

Fast scheint es, als passten die Signale nicht in die Zeit, die Niedersachsens Landesregierung am Mittwoch aussandte. Trotz steigender Corona-Inzidenzzahlen sprach Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) nicht davon, die Schulen schließen zu wollen. Stattdessen kündigte er regelmäßige Schnelltests in den Schulen an.

Gleichzeitig brütet die Landesregierung darüber, wie Innenstädte ihre Geschäfte wieder für Kunden und Museen ihre Säle für Besucher öffnen können. Auch hier könnte der Weg über Tests und gute Hygienekonzepte gehen.

Nur Zugeständnisse an die pandemiemüde Bevölkerung?

Man würde es sich zu leicht machen, hielte man der rot-schwarzen Regierung vor, mit solcherlei Plänen lediglich unverantwortbare Zugeständnisse an eine angeblich oder tatsächlich pandemiemüde Bevölkerung zu machen. Tatsächlich ist dieser neue, zunächst einmal sehr theoretisch skizzierte Weg das Gegenteil der bisherigen, schildkrötenhaften „Fenster auf und Kniebeugen“-Taktik, die Bund und Land so lange verfolgt haben. Es ist ein Weg nach vorn.

Zu Recht hat sich die deutsche Bürokratie bislang vorhalten lassen müssen, nicht mit Innovation und Ideen, sondern nur mit Schließungen und Einigeln auf die Corona-Bedrohung zu reagieren. Wenn aber etwa die Schultestungen funktionieren, werden wir demnächst besser wissen, wie viele Infektionen es in Schulen wirklich gibt. Und durch die wissenschaftliche Begleitung einer modellhaften City-Öffnung könnte man lernen, welche Freiheiten wir uns erlauben können und welche nicht. Beides ist nötig. Denn absehbar ist: Die Pandemie wird nicht so schnell vorübergehen. Wir werden Wege suchen müssen, sie zu überwinden, und gleichzeitig unser Leben wieder aufzunehmen.

Von Felix Harbart