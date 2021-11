Hannover

Wie wollen wir miteinander reden? Was darf man sagen, was nicht? Darüber diskutiert die HAZ mit ihren Leserinnen und Lesern. Zum Thema Rassismus haben uns zahlreiche Zuschriften erreicht. Eine Auswahl:

Leser Uwe Grunenberg: Sehr informativ, sehr gelungen

Vielen Dank an alle Beteiligten (inklusive Redakteurin) für das sehr gelungene, sehr informative und äußerst spannende „persönliche Gespräch“ zwischen Jesse Jeng und Sarah Danquah. Beide Gesprächsteilnehmer haben sehr eindrucksvoll ihre Alltagserfahrungen erzählt, und für mich sind beide ein wichtiger Bestandteil unserer pluralistischen Gesellschaft. Man erkennt auch im Laufe des Gesprächs die unterschiedlichen Sichtweisen dieser beiden wichtigen Akteure.

Für mich ist die Sichtweise von Jeng etwas zielführender in Bezug auf den nicht unwesentlichen „Gemeinsinn einer Gesellschaft“. Seine Denkungsart geht sehr stark vom Freiheitsbegriff einer Gesellschaft aus. Bei ihm ist kein „ideologisches Denken“ zu erkennen, für Jeng ist „miteinander reden“ keine pseudoakademische Spielwiese. In seinen Ausführungen ist er einfach näher an den wirklichen Problemen in unserer Gesellschaft. Uwe Grunenberg, Hannover

Leserin Nadika Nowak Perera: Unnötige Nutzung des „N-Wortes“

Ich habe den Artikel über Jesse Jeng und Sarah Danquah gelesen und bin entsetzt, dass die Redakteurin das „N-Wort“ gesagt beziehungsweise geschrieben hat. Ich verstehe nicht, warum sie es noch einmal sagen musste. Wenn Leser nicht verstehen oder wissen, worum es sich dabei handelt, dann können sie es eigenständig zu Hause nachlesen. Aber ich finde es unmöglich, dass eine hellhäutige Frau sich traut, dieses Wort auszusprechen (insbesondere wenn sie zwei Personen interviewt, die schwarz sind!) Eine Redakteurin in Kanada wurde deshalb entlassen. Nadika Nowak Perera

Leser Dr. Raimund Krupinski: Annäherung istkein Verbrechen

In einem Vielvölkerstaat, wie es Deutschland faktisch ist, kommt es zwangsläufig dazu, dass man Sitten und Gewohnheiten der anderen übernimmt. So kommt es auch allmählich zum Zusammenwachsen und gegenseitigen Verständnis der verschiedenen Ethnien. Das findet sich musikalisch, kulinarisch, literarisch und auch modisch. Wir haben einen regen kulturellen Austausch in alle Richtungen. Weiße Musiker machen schwarzen Blues. Schwarze Musiker spielen Beethoven und Mozart. Türkische Restaurantbesitzer verkaufen Pizza, Mode wird inzwischen auch von schwarzen Designern für Weiße und Nichtweiße gemacht. Darf das nicht mehr sein? Soll man etwa einem schwarzen Mitbürger in Lederhose den Zutritt zu einem Oktoberfestzelt verbieten? Und ist das Tragen eines Indianerkostüms nicht Ausdruck von Hochachtung gegenüber den indigenen Völkern? Soll man andererseits Indianern das Tragen von Hemd, Hose, Jacke und Krawatte untersagen, weil das die Aneignung einer Kleiderordnung der europäischen Eroberer und Unterdrücker bedeutet?

Mit dem Begriff der „kulturellen Aneignung“ erreichen ihre Befürworter in talibanhafter Radikalität nur eine Spaltung der Gesellschaft in „diese“ und „jene“, die voneinander nichts annehmen dürfen. Ist Assimilation, also kulturelle Annäherung, wirklich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Ich persönlich würde den Begriff „kultureller Austausch“ favorisieren. Dr. Raimund Krupinski, Hannover

Leser Dr. Achim Sohns: Ideologisch gestrickt

Mit Verwunderung nehme ich Ihre tendenziöse Befassung mit den schwierigen Themen „Gendern“ und „struktureller Rassismus“ – Jeng und Danquah – zur Kenntnis. Nur Linke packen das in einen Topf. Ihr „Glossar“ ist insbesondere ideologisch gestrickt, da beispielsweise die Darstellung der „geschlechtergerechten Sprache“ die Funktion des generischen Maskulinums falsch darstellt und behauptet, dass nur durch Sternchen „nicht binäre Personen“ in der Sprache gemeint würden. Das ist sachlich falsch.

Der links-ideologisch hinterlegte Versuch, an dem Sie de facto mitwirken, nämlich die deutsche Sprache von oben „korrekt“ zu verändern, spaltet und verunsichert die Gesellschaft. Eine neuere Befragung der Firma Kantar hat ergeben, dass 73 Prozent der Menschen in Bayern die ideologische Umformung der Sprache, also das Gendern, ablehnen. Sie behindert Integration in der Zuwanderungsgesellschaft, da Sprache als gemeinsames Medium zerstört wird, und sie behindert das unbeschwerte Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Selbstfindungsphasen. Da könnte man ja geneigt sein, gleich die „taz“ zu abonnieren ... Für wen schreiben Sie?Dr. Achim Sohns, Hannover

Leserin Inka Brunke: Gespür für Verletzungen entwickeln

„Darf man in Deutschland noch alles sagen? Zunächst einmal: uneingeschränkt Ja. Solange dabei keine Straftatbestände erfüllt werden, haben wir ein gesetzlich verbrieftes Recht auf freie Meinungsäußerung, welches sogar die Ausführungen eines Attila Hildmann in der Öffentlichkeit schützt. Wir müssen es ertragen, wenn jemand sich mit einer völlig abwegigen, falschen und himmelschreiend dummen Aussage exponiert. Und wir können dagegenhalten.

Ich arbeite als Dozentin in der Erwachsenenbildung und rege meine Teilnehmer zu offener und kritischer Diskussion an. Sehr oft erlebe ich aber, dass diese sich eher wegducken und schweigen, statt auf eine provokante These, die ich zur Diskussion stelle, einzugehen. Auf Nachfrage kommt dann häufig genau dieser Satz „Darf man ja sowieso nicht sagen“. Ich halte das für eine Ausflucht. Eigentlich müsste es heißen: „Ich bin mir gerade unsicher, ob das richtig ist, was ich meine.“ Oder: „Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, aber ich bin anderer Meinung.“ Das würde aber ein Eingeständnis eigener Schwäche darstellen – wer will das schon?

Mir scheint, dass es häufig an Orientierung mangelt, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Und dann fehlt oft der Wortschatz, um in eine differenzierte Diskussion einzusteigen. Hinzu kommt, dass die erforderlichen Nehmer-Qualitäten für einen verbalen Schlagabtausch bei vielen Menschen nicht vorhanden sind. Beleidigen, Geringschätzen, Ignorieren anderer, das ist weit verbreitet. Eigene Fehlurteile eingestehen, sich für Fehlverhalten entschuldigen? Eher nicht!

Da müssen wir ansetzen. Wir müssen es wieder üben, in Pro-und-Contra-Debatten einzusteigen, bei denen es um die Sache geht. Wir müssen ein Gespür dafür entwickeln, wann wir andere verletzen, und lernen zu diskutieren, ohne persönliche Herabsetzung auszuüben. Das kann in der Schule geschehen, sollte aber generell unser Ziel im Umgang miteinander sein.

Ein erster Schritt: Debattieren wir doch mal wieder „face to face“ und nicht anonym.Inka Brunke, Hannover

Leserin Ursula Tute: Nicht alles infrage stellen

Sprache verändert sich ständig, muss sich den neuen Lebensformen angleichen. Doch was im Augenblick läuft, ist oft überzogen. Natürlich muss Sprache geschlechtsspezifisch sein, doch warum muss alles infrage gestellt werden? Schwarz bleibt schwarz, und weiß bleibt weiß. egal. Dunkelhäutig? Und was sind dann sogenannte Weiße? Die Flechtfrisuren der Tänzerinnen waren schön anzusehen – es ist eine Frisur!

Wir übernehmen ja auch in der Garderobe Muster und Formen aus anderen Kulturen. Es gibt schließlich auch „weiße“ Lockenköpfe! Wir Frauen haben uns (und tun es teilweise noch) für Locken den Kopf traktieren lassen. Es gab schon einmal die Mode der Kleinstlocken, die sich „Minipli“ nannte – und jetzt heißt es plötzlich „Afrolook“. Warum bloß? Ist das korrekt? Ursula Tute, Hannover

Leser Matthias Sesselmann: Sprache ändert Fehlverhalten nicht

Es gibt sie schon lange: gemeine Alternative, Sprachverhunzer sowie gnadenlose Öko- und Meinungsdiktatoren. Jene übereifrigen Idealisten übersehen dabei wichtige Aspekte: Durch Sprachänderungen werden menschliche Fehlverhaltensweisen nicht verändert. Es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis die neuen Begriffe durch das bestehende Fehlverhalten ebenfalls belastet sind. Und es besteht ein automatischer Generalverdacht gegen alle Menschen. Viele Bürger verhalten sich jedoch gar nicht rassistisch, wollen niemanden unterdrücken oder Minderheiten ablehnen.

Die Vertreter der „gerechten Sprache“ setzen sich unbemerkt selbst ins Unrecht. Denn sie zwingen allen Menschen ihre Meinung auf und erzeugen dabei einen üblen Druck auf die Gesellschaft. Offensichtlich sehr erfolgreich: Viele Menschen trauen sich nicht mehr, diese Fragen überhaupt anzusprechen! Trotz eigentlich guter Absicht schütten jene Meinungsfanatiker mit ihrem unbedachtem Handeln das Kind mit dem Bade aus.Matthias Sesselmann, Hannover

