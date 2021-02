1. Niedersachsen will Reisen über Ostern ermöglichen

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Niedersachsen will bis Ostern Tourismus wieder möglich machen und dafür Hotels und Gastronomie teilweise öffnen – sofern die Infektionszahlen es zulassen. Die Pläne der rot-schwarzen Landesregierung sehen nach HAZ-Informationen vor, dass touristische Übernachtungen unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 wieder möglich sein sollen. Auch die Außengastronomie könnte dann öffnen. Der genaue Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest. Als weitere Voraussetzung für Öffnungen gilt die massive Ausweitung von Schnelltests. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 66 Neuinfektionen pro 100 .000 Einwohner.

Die gesamte Recherche von Marco Seng finden Sie hier.

2. Impfung für Lehrkräfte und Polizisten ab März?

Nachdem der Bund die sogenannte Impfverordnung geändert hat, sollen in Niedersachsen nun Grundschullehrer, Erzieher und Polizisten früher an eine Impfung gegen das Coronavirus kommen als geplant. Der Grund: Das Präparat des Herstellers Astrazeneca ist bisher nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen. Auf diese Weise können Menschen aus den genannten Gruppen aufrücken und das Präparat erhalten. Allerdings rechnet das Land derzeit für das zweite Quartal mit drastisch weniger Lieferungen von Astrazeneca als zunächst angekündigt.

Außerdem will das Land in einem Pilotversuch erproben, wie Hausärzte in die Impfkampagne einbezogen werden können. Am 26. Februar starten im Landkreis Osnabrück vier Pilotpraxen mit Impf-Hausbesuchen.

Alle Details hat Susanna Bauch hier für Sie zusammengestellt.

3. Jagau warnt vor falscher Sicherheit von Schnelltests

Hauke Jagau und Cora Hermenau Quelle: Nancy Heusel

Regionspräsident Hauke Jagau und Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau haben vor übertriebenen Hoffnungen auf Schnelltests gewarnt. „Schnelltests geben bei einem hohen Infektionsgeschehen keine Sicherheit“, betonte Hermenau am Donnerstag während einer Bilanzpräsentation zum Jahrestag des ersten Corona-Falls in der Region Hannover. Bei einem Schnelltest bestehe immer das Risiko eines falschen Ergebnisses, meinte die Gesundheitsdezernentin. Jagau geht davon aus, dass es Mitte bis Ende des zweiten Quartals dieses Jahres zu deutlich mehr Normalität im Leben der Menschen kommen wird. Die fortschreitende Impfung und auch das Wetter spielten dabei eine wichtige Rolle, meint er. Er glaubt aber nicht, dass es eine schnelle Rückkehr zum Alltag vor der Pandemie geben wird.

Mehr zur Bilanz nach einem Jahr Corona in der Region Hannover finden Sie hier.

4. Protest gegen Schnellwegplanung: Onay schreibt an Scheuer

Im Konflikt um die Breite des künftigen Südschnellwegs in Hannover hat sich Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) schriftlich an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gewandt und gebeten, die „Planung zu überprüfen und gegebenenfalls die bisher geplante Straßenbreite zu reduzieren“. Statt zusätzlicher Flächen für den Autoverkehr müsse ein paralleler Radweg durch die Masch eingeplant werden, argumentiert Onay. Wegen der Erneuerung der Trasse soll sich die Verkehrsfläche nahezu verdoppeln. Dagegen regt sich Protest aus zahlreichen Umwelt- und Klimagruppen.

Die ganze Geschichte von Conrad von Meding finden Sie hier.

5. Enercity-Arbeitsdirektor scheidet überraschen aus

Kai-Uwe Weitz Quelle: Enercity

Der Personalchef der hannoverschen Stadtwerke Enercity, Kai-Uwe Weitz, wird das Unternehmen überraschend kurzfristig verlassen. Der Aufsichtsrat und Weitz seien „im Einvernehmen übereingekommen“, den Vertrag des Managers als Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor mit Wirkung zum 28. Februar aufzulösen, teilte Enercity am Donnerstag mit. Über die Gründe für die Trennung wurde nichts bekannt. Auch die Nachfolge steht noch nicht fest.

Den ganzen Text von Bernd Haase finden Sie hier.

Von Felix Harbart