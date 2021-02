1. Niedersachsen verschiebt Öffnung von Schulen und Kitas

Niedersachsen wird seine Schulen doch nicht großflächig am 1. März öffnen. Das hat Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag eingeräumt. „Bis auf Weiteres“ bleibe es dabei, dass Schüler der weiterführenden Schulen per Homeschooling unterrichtet werden, sagte sie. Derzeit sind nur Grundschulen geöffnet, dort werden die Kinder in halben Lerngruppen abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet. Auch Abschlussklassen werden in halben Lerngruppen unterrichtet. Auch die geplante Öffnung von Kitas zum 1. März kommt nicht. Grund ist die aktuelle Infektionsentwicklung im Land.

2. Impfung von Lehrkräften und Erziehern soll schnell beginnen

Niedersachsen will Grundschullehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten möglichst schnell impfen. Sobald die Impfverordnung formal geändert ist, will die Landesregierung Lehrern und Erziehern entsprechende Impfangebote machen. Ab sofort können in Niedersachsens Impfzentren alle Personen geimpft werden, die zur sogenannten Prioritätsgruppe 2 gehören. Dazu zählen unter anderem alle Beschäftigten des Gesundheitswesens im stationären, ambulanten und teilstationären Bereich wie Ärzte und Hebammen, Beschäftige in der Behindertenhilfe, aber auch Polizei und Ordnungskräfte. Dazu ist der Impfstoff von Astrazeneca vorgesehen.

3. Pistorius wirft Göttingens Polizeipräsidenten hinaus

Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig ist vorzeitig in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Am Dienstagmorgen um 9.15 Uhr sei der offizielle Anruf von Innenminister Boris Pistorius (SPD) gekommen, bestätigte Lührig unseren Kollegen vom „Göttinger Tageblatt“. Wie der NDR berichtet, soll mangelndes Vertrauen der Grund sein. Lührig trage die politische Verantwortung für Fehler bei den Ermittlungen im sogenannten Northeimer Missbrauchsskandal. Nachfolgerin Lührigs wird die Hannoveranerin Gwendolyn von der Osten. Die 49-jährige Volljuristin war zuvor Referatsleiterin für Einsatz und Verkehr im Landespolizeipräsidium und langjährige Leiterin der Polizeiinspektion Hannover-Mitte.

4. Spielplätze zu voll? Ordnungsamt beobachtet die Lage

Isernhagen und Burgwedel hatte die Polizei am vergangenen Wochenende Spielplätze gesperrt, weil es dort angesichts des Andrangs nicht möglich war, Corona-Abstandsregeln einzuhalten. In Hannover war es am Dienstag noch nicht so weit. Der Ordnungsdienst behalte das Geschehen aber im Blick und werde gegebenenfalls einschreiten, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Man appelliere aber, überfüllte Spielplätze zu meiden.

5. Corona-Ausbruch im Klinikum Lehrte

22 Patientinnen und Patienten sowie neun Beschäftigte des Klinikums Lehrte sind positiv auf das Virus getestet worden. Die stationäre Aufnahme neuer Fälle wurde gestoppt.

6. Klinikpersonal wartet weiter auf Impfstoff

Ein Drittel der Mitarbeiter mit engem Patientenkontakt hat im Klinikum Region Hannover (KRH) noch kein Impfangebot erhalten. Auch in der Medizinischen Hochschule Hannover haben noch nicht alle Mitarbeiter mit höchster Priorität eine Impfung erhalten.

7. Trauer um 17-jährigen Nils H. aus Garbsen

„Realisiert haben wir es noch nicht“: Nori (von links), Cem und Luca trauern um den verstorbenen Freund. Quelle: Linda Tonn

Nachdem die Polizei am Montag die Leiche des vermissten Nils H. im Schwarzen See in Garbsen gefunden hat, ist die Anteilnahme groß. Familie und Freunde haben Blumen und Kerzen niedergelegt – und erinnern sich an den humorvollen 17-Jährigen.

Zitat des Tages:

„Natürlich birgt der Spielplatz auch ein gewisses Infektionsrisiko, aber wir sind im Freien – und ich möchte den Kindern nicht ausschließlich Angst vermitteln.“

