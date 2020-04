Hannover

Die Gelassenheit der Sparkasse Hannover beim Blick in ihr Kreditbuch ist bemerkenswert. Während die Gewinne der großen US-Banken im ersten Quartal bereits massiv eingebrochen sind und auch die führenden Geldhäuser hierzulande schon in den Krisenmodus geschaltet haben, erwartet die größte Sparkasse Niedersachsens trotz einer erheblichen Ausweitung ihres Kreditbestandes lediglich eine „Normalisierung“ bei der Risikovorsorge. Das spricht für ein hohes Vertrauen in die Kundschaft und das hauseigene Controlling.

Der Rat der Wirtschaftsweisen ist nicht ganz so entspannt. Wenn der Kampf gegen das Coronavirus länger dauere, werde die Zahl der Insolvenzen steigen und auch die Kredit vergebenden Banken in Nöte bringen, warnte das Gremium kürzlich. In den USA schlägt die Krise zwar auch deshalb viel schneller auf die Geldbranche durch, da das soziale Netz dort dünner geknüpft ist als in Deutschland. Aber auch hier bangen viele Firmen um ihre Existenz, weil Umsätze und Aufträge ausbleiben.

Der große Vorteil der Sparkassen und Volksbanken ist, dass sie die Geschäftsmodelle ihrer Kunden meist über viele Jahre kennen und sich ihre Risiken in der Regel über verschiedene Branchen verteilen. Sie können zudem darauf hoffen, dass die staatlichen Hilfskredite ausreichen, um die Wirtschaft für die nächsten Wochen hinreichend zu stabilisieren. Spannend wird die Zeit danach: Nur wenn die Unternehmen wieder Tritt fassen und die Verbraucher neues Vertrauen schöpfen, können sich die Kreditausfälle in den erhofften Grenzen halten.

Von Jens Heitmann