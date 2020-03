Hannover

Die Liquidität wird in diesen Tagen zu einer Sorge für viele. Während Solo-Selbstständige und Kurzarbeiter nicht wissen, wovon sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, fragen sich solvente Anleger, wo sie ihr Geld noch parken können, ohne dafür mit Negativzinsen bestraft zu werden. Aus Sicht derer, die wegen der Schließung von Fabriken, Restaurants und Friseursalons unfreiwillig zu Hause bleiben müssen, mag das Letztere als Luxusproblem erscheinen – doch auf längere Sicht ist es das nicht: Mit der Abschaffung der Zinsen verliert das Sparen seinen Wert.

Allmählich wächst eine Generation heran, die sich nicht mehr daran erinnern kann, dass es für Kinder einmal Luftballons und Geschenke gab, wenn sie am Weltspartag ihre Spardosen stolz zur Bank trugen. Inzwischen müssen selbst Kleinanleger böse Blicke fürchten, sobald sie ihr Geld nicht in Aktienfonds oder andere Wertpapiere stecken, die den Finanzinstituten keine Kosten verursachen, sondern Einnahmen in Form von Gebühren bescheren. Eine Sparkasse in Sachsen wollte kürzlich schon ab 5000 Euro auf dem Girokonto ein Verwahrentgelt von 0,7 Prozent kassieren – dafür war der Widerstand der Kunden noch zu groß.

Die Geldhäuser selbst trifft keine Schuld: Auch sie leiden darunter, dass sich mit dem Ummünzen von Kundeneinlagen in Kredite kaum noch etwas verdienen lässt. Die Spanne zwischen den Zinsen, die ein Institut seinen Sparern zahlt, und den Zinsen, die es von seinen Schuldnern verlangen kann, schrumpft mehr und mehr zusammen. Dieser sogenannte Zinsüberschuss ist aber immer noch die wichtigste Ertragsquelle für Banken und Sparkassen. Das bedroht ihr Geschäftsmodell.

Von Jens Heitmann