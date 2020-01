Hannover

In Sonntagsreden findet sich der Gedanke der Sozialpartnerschaft noch oft, im Arbeitsalltag hingegen immer seltener: Inzwischen arbeitet weniger als die Hälfte der Beschäftigten in Betrieben, die einem Flächentarifvertrag unterliegen. Das vergrößert die Kluft: Während sich die Gewerkschaft IG BCE dafür feiern kann, bei der Tarifeinigung in der Chemieindustrie eine Aufstockung des Weihnachtsgelds durchgesetzt zu haben, obwohl sie das zunächst gar nicht gefordert hatte, müssen sich die Belegschaften anderer Branchen mit zunehmend prekären Arbeitsverhältnissen arrangieren.

Mit einem Durchschnittsverdienst von rund 58 000 Euro im Jahr stehen die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie nur unwesentlich schlechter da als die Kollegen in der Chemiebranche. Doch anders als die vergleichsweise moderate IG BCE hat die IG Metall in der vergangenen Tarifrunde „ihren“ Arbeitgebern Zugeständnisse abverlangt, die in den bevorstehenden Verhandlungen Kompromisse erschweren. Besonders Mittelständler hadern angesichts der Auftragsflaute mit dem vergangenen Tarifabschluss, zu dem sie sich auf den letzten Metern der Hochkonjunktur haben hinreißen lassen.

Die Ausgangslage für die neue Lohnrunde ist somit eine andere. Während die IG Metall selbstbewusst wie eh und je gleichzeitig mehr Geld und mehr Sicherheit für ihre Mitglieder fordert, stellen die Arbeitgeber das Gefüge als Ganzes infrage: Sie möchten erreichen, dass sich Betriebe jene Bestandteile aus dem Tarifwerk herauspicken können, die sie nicht überfordern. Eine solche Modularisierung soll die Tarifflucht stoppen – und wohl auch dem Bedeutungsverlust des Branchenverbandes vorbeugen.

Von Jens Heitmann