Es hakt beim digitalen Lernen in Niedersachsen, und zwar gewaltig. Die Serverprobleme bei der weit verbreiteten Lernplattform IServ zeigen einmal mehr, dass in der Vergangenheit beim Digitalausbau einfach zu viel verschlafen und der Digitalpakt viel zu langsam umgesetzt worden ist. Dass am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, an dem nahezu alle Kinder in Deutschland zu Hause lernen, viele zeitgleich auf Lernplattformen zugreifen würden, war voraussehbar. Deshalb hatten die Anbieter ihre Serverkapazitäten auch hochgefahren, aber anscheinend nicht ausreichend. Wo die Serverkapazität ausreichend war, fiel mitunter das WLAN aus. Das Ganze erinnert ein bisschen an die Verwunderung, dass Busse und Bahnen voll sind, wenn alle Schulen zeitgleich starten. Der Empfehlung des Kultusministers, den Schulbeginn aus Infektionsschutzgründen zu entzerren, sind bis heute kaum Schulen nachgekommen.

Schulstart ist immer um 8 Uhr

Wenn der Schultag um 8 Uhr startet, dann tut er das auch digital, die Serverüberlastung wird einkalkuliert. Am Ende ist es auch egal, ob der Systemanbieter oder der Schulträger für die schleppende Übertragung verantwortlich ist, denn weit schwerer als die technischen Probleme wiegen die inhaltlichen.

Bis heute – fast ein Jahr nach den ersten flächendeckenden Schulschließungen – fehlt noch immer ein didaktisches Konzept für das Lernen mit den längst nicht mehr neuen Medien. Das Land lässt die Schulen allein. Wo sind die versprochenen Lehrerlaptops? Wo die zentralen Vorgaben, was Schulen im Homeschooling zu leisten haben? Reichen per E-Mail verschickte Aufgaben, die am Ende der Woche hochgeladen werden? Müssten tägliche Videokonferenzen her? Und warum kann nicht das, was auf dem analogen Stundenplan steht, einfach digital gelehrt werden?

Kultusminister scheut klare Ansagen...

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) scheut sich vor zentralen Anweisungen, weil dafür die Voraussetzungen im Land viel zu unterschiedlich sind. Da gibt es die gut angeschlossenen Vorzeigeschulen auf der einen Seite. Und auf der anderen die abgehängten, die oft auch noch in sogenannten sozialen Brennpunkten liegen und den Digitalausbau eigentlich besonders nötig hätten. Er wolle den Schulen größtmögliche Freiheit lassen, sagte Minister Tonne. Das bedeutet aber auch, dass jede allein vor sich hinwurschtelt.

... aber die sind dringend nötig

Ob Kinder gut zu Hause lernen oder nicht, liegt nicht nur daran, ob sie selbst eigene digitale Endgeräte, elterliche Unterstützung, Ruhe und WLAN haben. Es liegt auch an ihren Lehrern. Und die sind ebenfalls gerade ziemlich auf sich allein gestellt. Bildungschancen dürfen nicht länger vom Elternhaus und der Eigeninitiative technikaffiner Lehrkräfte abhängen. Es ist Zeit für klare Ansagen und mehr Tempo beim digitalen Lernen, denn das nächste Homeschooling kommt bestimmt.

Von Saskia Döhner