Es ist eine interessante Wahl, zu einem Abend, an dem an Robert Enke erinnert werden soll, ausgerechnet Uli Hoeneß einzuladen. Denn zum einen ist der Bayern-Präsident der, der vor nicht allzu langer Zeit seinem Profi Juan Bernat presseöffentlich vorgeworfen hat, „einen Scheiß zusammengespielt“ zu haben und der gerade erst wieder den Daumen über einen Trainer gesenkt hat, dem sein Kollege Karl-Heinz Rummenigge anderthalb Jahre lang das Leben schwer gemacht hat. Hoeneß ist, könnte man vorsichtig sagen, ein harter Hund.

Uli Hoeneß aber gilt vielen Profis auch als Fels in der Brandung. „Er stellt sich immer vor seine Spieler“, sagt Robert Enkes Witwe Teresa, deren Robert-Enke-Stiftung gemeinsam mit dem NDR zu dem Abend im ausverkauften Theater am Aegi eingeladen hat. „Er ist ein besonderer Mensch.“ Deshalb habe sie ihn unbedingt dabei haben wollen. Und Hoeneß ist gekommen, trotz des Durcheinanders, das in München nach dem Rauswurf von Trainer Niko Kovac gerade herrscht.

„Auch Helden haben Depression“: So heißt ein Film, den der Autor Henning Rütten für den NDR zum zehnten Todestag von Robert Enke über den Torwart gemacht hat, und so ist auch das Zusammenkommen im Aegi überschrieben. Und daran, wer kommt, sieht man, wie wach die Erinnerung an Enke noch ist – in Hannover, zum einen, aber auch in der Welt des Deutschen Fußballs. Aktuelle 96-Spieler wie Ron-Robert Zieler, Edgar Prib und Waldemar Anton sind da, der frisch entlassene Trainer Mirko Slomka ebenfalls, dazu seine Vorgänger André Breitenreiter und Dieter Hecking. Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel ist auch da – und jene, die damals, in den Nullerjahren, mit Robert Enke bei Hannover 96 zusammengearbeitet haben. Manager Jörg Schmadtke und Spieler wie Hanno Balitsch oder Arnold Bruggink. Dazwischen sitzen Hannoveraner – alte, junge, im karierten Hemd und im Enke-Trikot. Das alles ist hochmögend und intim zugleich.

Eine halbe Stunde lang sieht sich diese kleine, große Gemeinde den bewegenden Film von Henning Rütten an, in dem neben Teresa Enke seine engsten Freunde und Weggefährten zu Wort kommen: Per Mertesacker, der Autor Ronald Reng oder auch Enkes Berater Jörg Neblung, der gesteht, dass er sich bis heute Vorwürfe macht. „Ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, diesen Jungen zu beschützen. Und das habe ich nicht geschafft“, sagt er.

Danach sitzt Teresa Enke gemeinsam mit Uli Hoeneß und NDR-Moderator Andreas Käckell zum Gespräch auf der Bühne, und es dämmert einem, warum sie gerade Hoeneß da haben wollte. Der nämlich erzählt von seinen Erfahrungen mit dem hochbegabten und ebenfalls an Depression erkrankten Sebastian Deisler bei Bayern München. Wie Deisler eines Tages bei ihm angerufen und gesagt habe: „Herr Hoeneß, ich kann nicht mehr.“ Wie der junge Nationalspieler im Trainingslager bis fünf Uhr morgens bei Hoeneß saß und Bier trank, bis der ihn in eins der Betten seiner geräumigen Suite steckte. Und wie er mit ihm zum Psychiater Prof. Florian Holsboer vom Münchner Max-Planck-Institut fuhr, um ihn behandeln zu lassen. Nach einiger Zeit, erzählt Hoeneß, habe er gedacht, „der Sebastian habe es überstanden“. Und kurz danach sagte Deisler zu ihm: „Herr Hoeneß, ich will aufhören mit Fußball.“

Teresa Enke sitzt dabei und nickt viel. Sie kennt manche dieser Mechanismen von ihrem verstorbenen Mann. Auch sie habe manches Mal die Hoffnung gehabt, Robert sei über den Berg, sagt sie. Nach den ersten Angstattacken in Mönchengladbach, nach Rückfällen bei Enkes Torwartstationen in Lissabon, Barcelona und Istanbul. Und sie erinnert sich, dass man auch als Angehörige nicht immer alles richtig macht. „Manchmal, wenn er nicht aus dem Bett kam, habe ich auch zu ihm gesagt: ,Jetzt steh aber auf!’ Man reagiert eben auch falsch, obwohl man es besser weiß.“

Es war vor zehn Jahren bemerkenswert, wie sich Teresa unmittelbar nach dem Tod ihres Mannes vor die Weltpresse setzte, und seine Krankheit erklärte. Und es ist heute bemerkenswert, wie sie diesen Tod in etwas Sinnvolles gewendet hat. Ihre Stiftung hilft Sportlern, die an Depression erkrankt sind, und sie hat insgesamt ein Verständnis für die Krankheit geweckt, das heute vielen Betroffenen hilft. Der Blick auf den Film über ihren verstorbenen Mann bedrücke sie einerseits, sagt sie. „Andererseits ist es auch schön, ihn lachen zu sehen.“ Und das ist auch das Gefühl, das von diesem Abend im Aegi hängen bleibt.

Das NDR-Fernsehen sendet den Film „ Robert Enke – auch Helden haben Depression“ am Sonntag, 10. November, um 23.45 Uhr.

