1. 17-Jähriger tot im Schwarzen See geborgen

Seit dem vergangenen Freitag wurde der 17-jährige Nils H. aus Garbsen vermisst, am heutigen Montag konnten Polizeitaucher nur noch seine Leiche aus dem Schwarzen See in Garbsen bergen. Der junge Mann hatte sich am Freitagabend im Garbsener Stadtpark, in dem der See liegt, gegen 23 Uhr von einem Bekannten verabschiedet und sich auf den Heimweg gemacht. Doch kam er nie zu Hause an.

2. „Querdenker“-Demo in Hannover: Polizei ahndet Vergehen

Platzverweise, falsche Atteste und Widerstand gegen Polizisten: Bei der Demo der Gegner der Corona-Maßnahmen auf dem Opernplatz hat die Polizei Hannover viele Verstöße und Vergehen gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt und geahndet. Gegen Ende der Veranstaltung war es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Teilnehmern gekommen, nachdem die Beamten eine Frau kontrollieren wollten, die ohne Maske unterwegs war.

3. Corona-Zahlen in der Region weiter auf hohem Niveau

Der sogenannte 7-Tage-Inzidenzwert in der Region verläuft seit Tagen im Zickzack – und das weiter auf hohem Niveau. Am Montag sank er gegenüber dem Vortag leicht, gleichzeitig aber stieg die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche von 558 auf 638. Antworten auf die Frage nach den Gründen sind schwierig. Vermutet wird, dass die Verbreitung der britischen Corona-Mutation B.1.1.7 eine Rolle spielt, vielleicht aber auch das Winterwetter, das über mehrere Tage Menschen davon abgehalten haben könnte, sich testen zu lassen.

4. Äbtissin des Klosters Marienwerder tritt zurück

Die Äbtissin des Klosters Marienwerder, Rosemarie Meding, ist mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt zurückgetreten. Darauf haben sich die 61-Jährige und die Klosterkammer vor dem Arbeitsgericht geeinigt. Die Klosterkammer hatte Meding zwei Tage vor Silvester fristlos entlassen.

5. Hausarzt infiziert sich mit Coronavirus und stirbt

Im Herbst ist ein Allgemeinmediziner aus Salzgitter an Covid-19, nachdem ein coronainfizierter Patient in seiner Praxis war. Anfang Dezember starb Wolfgang Klomp in der Medizinischen Hochschule Hannover. „Er war vorher topfit“, sagt seine Witwe Angelika Klomp. Sie fordert: „Menschen in Gesundheitsberufen müssen sofort geimpft werden.“

6. Hundesteuer in der Stadt Hannover steigt

Die Corona-Krise hat den Haushalt der Stadt Hannover ins Wanken gebracht, jetzt schlägt die Kämmerei einen Konsolidierungskurs ein – und erhöht auch die Hundesteuer. Genaue Zahlen liegen der HAZ jetzt vor: Während der Betrag für Halter eines einzigen Hundes lediglich um 18 Euro jährlich steigt, werden Halter von „gefährlichen Hunden", gemeint sind unter anderem Rassen wie Pitbulls, kräftig zur Kasse gebeten.

7. So arbeiten die „Corona-Jäger“ im Gesundheitsamt

Sie sind diejenigen, die versuchen, Infektionsketten nachzuvollziehen. Und so bekommen sie auch mit, bei welchen Gelegenheiten es bei uns trotz Lockdowns immer noch zu Infektionen kommt: Die sogenannten Corona-Jäger im Gesundheitsamt der Region Hannover bekommen zu hören, wo jemand doch eine Geburtstagsfeier für sein Kind organisiert hat, eine Party gefeiert oder zu lange und zu intensiv mit der Nachbarin geklönt. Mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und weitere 200 aus anderen Dezernaten der Region sind mittlerweile mit Corona beschäftigt. Und sie haben auch einen hoffnungsvollen Trend zu verzeichnen: Die Zahl der Todesopfer in der Region wird im Februar (bisher 45) vermutlich deutlich geringer ausfallen als im Januar (160).

Zitat des Tages:

„Viele haben es mittlerweile einfach satt.“ (Barbara Mädel, Hygieneinspektorin im Gesundheitsamt zur Stimmung der Menschen in der Region Hannover im Lockdown)

