Weil viele Geldanleger in Deutschland das Auf und Ab an den Börsen scheuen, schließen sie gern Lebensversicherung ab. Doch ganz ohne Risiko ist auch diese Altersvorsorge nicht, meint unser Kommentator Jens Heitmann. Versicherern fällt es immer schwerer, am Kapitalmarkt auskömmliche Erträge zu erwirtschaften.