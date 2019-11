Hannover

Beim Ferienflieger Tuifly ist das Misstrauen der Belegschaft gegenüber dem Management tief verwurzelt. Die einzige Konstante unter wechselnden Geschäftsführungen war in den vergangenen Jahren die Unklarheit über den künftigen Kurs: Mal galt Tuifly als fester Bestandteil des Konzerns, dann wieder wurden der Fluggesellschaft die roten Zahlen im Veranstaltergeschäft angelastet und ihre Daseinsberechtigung infrage gestellt. Dass die Mitarbeiter nach solchen Erfahrungen skeptisch auf plötzliche Verheißungen reagieren, kann das Unternehmen nicht überraschen.

Dennoch stehen im aktuellen Konflikt die Chancen auf eine Einigung in letzter Minute gut. Durch die Pleite von Thomas Cook ist die ehemalige Tochter Condor in eine solche Schieflage geraten, dass in der Branche die Zweifel an ihrem Überleben wachsen. Aktuell wird die Fluggesellschaft nur durch einen Staatskredit in der Luft gehalten – angesichts der überalterten Maschinen benötigt Condor jedoch einen Investor, der viel Geld mitbringt. Solch ein Interessent ist aber nicht in Sicht; stattdessen macht die Lufthansa der Gesellschaft auf attraktiven Strecken mit Kampfpreisen Konkurrenz.

Die Tui und andere Reiseveranstalter in Deutschland stehen damit vor der Frage, bei wem sie künftig Kontingente für die Fernstrecke buchen. Die einzige Alternative zu Condor wären derzeit die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings – in eine solche Abhängigkeit begibt sich niemand gern. Für Tuifly bietet sich somit die vom Management und der Belegschaft gleichermaßen ersehnte Möglichkeit zur Expansion. Deshalb spricht mehr dafür als dagegen, dass beide Seiten bis Freitag einen Kompromiss finden.

Von Jens Heitmann