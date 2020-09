Hannover

Es hört sich ein bisschen wohlfeil an: Sollte Hannover 2025 den Titel einer Kulturhauptstadt tragen, kann sich auch die Konkurrenz freuen. Die vier anderen Bewerberstädte gingen nicht leer aus, sondern bekämen 15 Millionen Euro aus Hannover für ihre Projekte. Sollte die Jury sich am 28. Oktober nicht klar für eine Stadt entscheiden können, wäre Hannover also eine einfache Wahl. Schließlich würden alle Kandidaten für ihre Mühen belohnt. Und dass die Wahl schwer wird, hat sich längst abgezeichnet: Noch nie waren so viele Bewerberstädte in einer Endrunde des Wettbewerbs wie jetzt.

Doch liegt man wohl falsch, wenn man dem Bewerbungsteam solches Kalkül unterstellt. Zu den Besonderheiten der hannoverschen Bewerbung gehört auch, dass es überhaupt ein Team gibt. Für das zweite Bid Book haben sich acht sehr unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten zusammengerauft – und dabei auch grundsätzliche Zweifel am Wettbewerbsprinzip bekommen, die einem einzigen künstlerischen Leiter wohl kaum gekommen wären. Doch die Corona-Krise hat auch und gerade viele Künstler und Kulturschaffende in Not gebracht. Muss man sich da nicht gegenseitig helfen, anstatt sich zu verdrängen?

Dieser Gedanke wurde nun nicht nur in die Bewerbungspläne integriert, sondern gleich zur Grundlage davon gemacht. Hannover will auf lokaler Ebene beispielhaft europäische Probleme lösen. Die Solidarität mit den Mitbewerbern ist ein starker, glaubwürdiger Beitrag dazu.

Weniger glaubwürdig sind dagegen die am Freitag bekannt gewordenen Pläne, die dringend notwendige Sanierung des Kestnermuseums auf die lange Bank zu schieben, und das Historische Museum vorerst nur teilzusanieren. Hier könnten 15 Millionen helfen. Wer bewährte Institutionen aushungert, handelt definitiv nicht nachhaltig. Nachhaltigkeit aber ist eines der Schlagwörter einer besseren Welt, mit der alle Kulturhauptstadtbewerber hantieren. Die Glaubwürdigkeit dabei wird von entscheidender Bedeutung sein.

Im Bid Book zur Bewerbung gelingt das ziemlich überzeugend. Konkrete Entscheidungen wie die Sanierung der Museen sprechen aber eine andere Sprache. Dieser Zwiespalt sollte schnell aufgelöst werden. Dann bräuchte sich die Jury sich nicht für Hannover zu entscheiden, weil das eine einfache Wahl wäre. Es wäre eine sehr gute Wahl.

Von Stefan Arndt