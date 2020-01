Hannover

Wenn der Arbeitgeber den eigenen Standort hegt und pflegt und überdies für 25 Millionen Euro ein neues Entwicklungszentrum errichtet, dann sind die Sorgen um die Sicherheit der Jobs verständlicherweise nicht sonderlich ausgeprägt. Das gilt selbst dann, wenn der eigene Konzern von einem deutlich größeren übernommen wird: In der Deutschland-Zentrale von Wabco können sich die Beschäftigten schlicht nicht vorstellen, warum der Zulieferer ZF ausgerechnet in Hannover Tabula rasa machen sollte – auch wenn die Geschäfte in der Autoindustrie aktuell nicht rundlaufen.

Für diese Zuversicht gibt es gute Gründe – auch die Betriebsräte haben sie nach dem Verkauf an ZF oft genug selbst angeführt: Wabco könnte die nötigen Investitionen für den Aufbau von Zukunftstechnologien rund um das autonome Fahren und die Digitalisierung der Produktion allein nicht stemmen und braucht deshalb einen Partner mit größerer Finanzkraft, um sich im Wettbewerb zu behaupten. Eine Alternative wäre die Übernahme durch einen weit weniger freundlich gesinnten Finanzinvestor gewesen.

Im Vergleich dazu kommt ZF der Vorstellung vom „weißen Ritter“ schon sehr nah. Der Konzern gehört einer Stiftung und ist gegenüber der Belegschaft nicht für harte Bandagen bekannt. Auch an der industriellen Logik des Zusammenschlusses hat sich nichts geändert. Durch den Kauf von Wabco kann ZF künftig auch alle Komponenten rund um das Lkw-Fahrwerk aus einer Hand anbieten. Natürlich wird der neue Verbund sich in einigen Bereichen neu sortieren – für einen geplanten Kahlschlag gibt es jedoch keine Anhaltspunkte.

Von Jens Heitmann