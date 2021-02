Hannover

Tarifverhandlungen in der Chemie- sowie in der Metall- und Elektroindustrie haben eine solide Basis. Die beiden Gewerkschaften IG BCE und IG Metall verfügen in den Betrieben über viele Mitglieder und haben damit starke Mandate. Die Verbände der Arbeitgeber sind noch nicht durch Austritte geschwächt, weil die Geschäfte in beiden Branchen bisher so gut laufen, dass sie sich ein vergleichsweise hohes Lohnniveau leisten können. In der Regel führt das zu einem pragmatischen Miteinander, auch wenn es aus Gründen der Mobilisierung immer anders dargestellt wird.

Firmen möchten das Rad ein Stück zurückdrehen

Aber es gibt eben auch immer mal Ausnahmen. In der vorletzten Tarifrunde hat die IG Metall den Arbeitgebern Zugeständnisse abverlangt, die seither die eingeübten Rituale erschweren. Auf den letzten Metern der Hochkonjunktur hatten sich die Unternehmen 2018 dazu hinreißen lassen, neben einer deutlichen Lohnerhöhung auch noch mögliche Arbeitszeitverkürzungen zuzugestehen. Schon vor Ausbruch der Corona-Krise haben besonders Mittelständler damit gehadert – mitten in der Pandemie sind sie umso mehr erpicht, das Rad ein Stück zurückzudrehen.

Das erklärt die Schärfe der aktuellen Diskussion, obwohl beide Parteien sehr genau wissen, dass sie in der aktuellen Lage mehr denn je auf einen guten Kompromiss angewiesen sind. Die Suche danach wird zusätzlich durch die Umbrüche in der gewichtigen Autoindustrie erschwert. Der allmähliche Abschied vom Verbrennermotor bringt viele Zulieferer schon jetzt an ihre Grenzen – sie darüber hinaus zu treiben kann auch nicht im Interesse der Arbeitnehmer sein.

