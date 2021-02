Hannover

Wenn man der Üstra und dem TÜV Nord folgt, dann war der anderthalb Wochen währende Stillstand bei den Stadtbahnen ein unvermeidliches Ereignis. Denn, so die offizielle Verlautbarung: Es gibt keine baulichen Mängel an den Stationen. Es hätte auch nichts geholfen, Schneeräumfahrzeuge einzusetzen. Und es ist auch keine Rede davon, dass der Bahnverkehr zu spät eingestellt worden sein könnte. Kurz: Niemand hat etwas falsch gemacht. Weder vor dem Wintereinbruch, noch währenddessen.

Warum gab es die Probleme nur in Hannover?

Das möchte man gern glauben. Nur: Wie kommt es dann, dass Hannover die einzige Stadt ist, in der es Probleme diesen Ausmaßes gab? Beim Dachverband der Verkehrsunternehmen VDV weiß man jedenfalls von keiner anderen, in der der Stadtbahnverkehr auch anderthalb Wochen nach dem Schneefall noch immer lahmgelegen hätte. Und geschneit hat es weiß Gott anderswo auch.

Wenn aber stimmt, was die Verantwortlichen sagen, dann fährt auch nach dem nächsten Wintereinbruch in Hannover wieder tagelang keine Stadtbahn, in allen anderen deutschen Städten aber schon. Und ändern kann man daran rein gar nichts, weder jetzt noch später.

Das ist wirklich schwer zu glauben.

Von Felix Harbart