Noch liegt dichter Rauch über der Szenerie in Erfurt. Der Brandgeruch, den die politische Detonation in dieser Woche dort hinterlassen hat, wabert durch das ganze Land. Erst wenn er sich verzogen hat, wird zu erkennen sein, was durch den großen Knall im kleinen Freistaat alles zusammengefallen ist. Doch schon jetzt lässt sich sagen: Es wird ungemütlich.

Dabei geht es nicht einmal vorrangig um die feixenden AfDler. Für den Erfolg des Coups, mit dem der Höcke-Sturmtrupp den Landtag in Erfurt vorgeführt hat, gibt es nur zwei Erklärungen: Dummheit oder Kumpanei. Denn natürlich hätten sowohl CDU als auch die FDP mit ihrem irrlichternden Herrn Kemmerich dessen Wahl zum Kurzzeit-Regierungschef verhindern können. So etwas erledigen kluge parlamentarische Geschäftsführer normalerweise geräuschlos. Dass das nicht passiert ist, nährt den Verdacht der Kungelei der „Bürgerlichen“ mit den Volksverdummern auf Rechtsaußen. Und deutet damit auf ein weit größeres Problem.

Unheimlicher Friede mit der AfD

Ein Begriff, der jetzt gern im Munde geführt wird, macht es anschaulich: der Wählerwille. Viele Politiker tun so, als sei der in Erfurt mehr oder minder eindeutig. Linke, SPD und Grüne sehen die Fortsetzung der Regierung unter dem Linken-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow als Selbstverständlichkeit. Mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass er nun einmal keine Mehrheit im Parlament mehr zusammenbekommt. CDU und FDP behaupten, Ramelow sei Kommunist, mit dem man auch nach fünf Jahren im Amt nicht arbeiten könne. Da wird dick aufgetragen – um auf der anderen Seite nicht zugeben zu müssen, dass mancher Christdemokrat im Hintergrund längst seinen unheimlichen Frieden mit der AfD gemacht hat. Und am Ende steht dann die Kapitulation der Demokraten vor der Aufgabe, einfach eine ordentliche Regierung für ein Bundesland zu bilden. Alles im Namen des Wählerwillens.

Jetzt geht es um viel

Genau das haben die Wähler satt. Wenn die Mitte weiter so erbärmlich agiert, darf sie sich nicht wundern, wenn bald nur noch die dröhnenden Reden von rechts oder die ewigen Klagen von links als die einzig kraftvollen Impulse wahrgenommen werden. Jetzt geht es um viel. Wer in diesen Tagen mit Pflegekräften oder Landwirten spricht, wer Ärzte oder Lehrer trifft, hört oft das gleiche Lied von der Untauglichkeit des Systems, in das man jeweils eingezwängt sei – und dem Versagen „der Politik“. Die Klimaschützer stimmen da gern ein. Erfurt hin oder her – es kommt jetzt darauf an, ob es den Demokraten gelingt, ihren Gestaltungsanspruch wieder so glaubhaft zu begründen, dass die Wähler ihnen Zeit, Raum und Macht einräumen. Gelingt das nicht, werden die Feinde der Freiheit täglich attraktiver.

Von Hendrik Brandt